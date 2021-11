Man Utd: Ole Gunnar Solskjaer tient des pourparlers de crise dans le but de sauver des emplois

Ole Gunnar Solskjaer subit une pression croissante pour conserver son emploi (Photo: .)

Ole Gunnar Solskjaer a eu des entretiens de crise avec certains des joueurs les plus expérimentés de Manchester United dans le but de sauver son emploi.

La rencontre a eu lieu jeudi matin sur le terrain d’entraînement du club entre Solskjaer, le capitaine Harry Maguire, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Nemanja Matic, Luke Shaw et Victor Lindelof, selon le Daily Mail.

United n’a remporté que trois de ses 10 derniers matches toutes compétitions confondues, une série qui comprend de lourdes défaites contre Liverpool, Manchester City et Leicester City, ainsi qu’une défaite 1-0 contre Aston Villa.

Les Red Devils se rendent samedi à Watford, en difficulté. Ils ont désespérément besoin d’une victoire après être tombés à la sixième place du classement de Premier League et à neuf points du leader Chelsea.

On dit que Solskjaer essaie tout ce qu’il peut pour renverser la vapeur et veut lancer la saison de United avec des victoires contre les Hornets et l’équipe espagnole de Villarreal en Ligue des champions mardi prochain.

Le conseil d’administration du club a jusqu’à présent résisté à la tentation de limoger le patron norvégien, mais leurs mains pourraient être liées si les résultats continuent de décevoir.

Cristiano Ronaldo et Harry Maguire faisaient partie des joueurs impliqués dans la rencontre (Photo: .)

Brendan Rodgers de Leicester est parmi les favoris pour remplacer Solskjaer s’il est limogé, mais l’ancien patron de Liverpool et du Celtic a minimisé les rumeurs.

« Cela ne me frustre pas personnellement, car je me concentre sur le prochain match, qui est Chelsea », a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse avant leur match de Premier League contre l’équipe de Thomas Tuchel samedi.

« Mais c’est frustrant pour les fans et, je dirais, pour mes joueurs.

Plus : Manchester United FC



«Si quelqu’un lisait ce qui se passe, cela peut déstabiliser. Je suis le manager de Leicester City, fier d’être ici et pleinement engagé. Tous les autres bruits autour de cela sont quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler.

«J’ai un immense respect pour Khun Top et la protection de l’héritage de son père. Je sens que je suis au bon endroit, avec les bonnes personnes.



PLUS : Cristiano Ronaldo doit « me remercier beaucoup » pour sa carrière à Manchester United, estime Phil Neville



PLUS : Zinedine Zidane refuse l’approche pour remplacer Xavi en tant que patron d’Al Sadd au milieu de l’intérêt de Manchester United

