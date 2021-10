Man Utd optimiste quant à la mise à niveau de Pogba malgré des ennemis familiers qui se cachent

Les rapports affirment que Manchester United est de plus en plus confiant de pouvoir attirer le milieu de terrain de l’AC Milan Franck Kessie à Old Trafford malgré la qualité des clubs désireux de sa signature.

Le joueur de 24 ans en est actuellement à sa cinquième saison avec les Rossoneri après avoir rejoint l’Atalanta à l’été 2017. Ses deux premières saisons au San Siro ont été prêtées avant de signer un contrat permanent. Et les géants de la Serie A en ont certainement pour leur argent avec l’international ivoirien.

Rarement blessé, il a disputé 190 apparitions toutes compétitions confondues pour Il Diavolo, marquant 30 fois. La saison dernière a été sa plus productive, avec 13 buts en championnat et 14 toutes compétitions confondues.

Mais c’est son jeu complet et son cerveau de football intelligent qui ont attiré les gros frappeurs. Paris Saint-Germain et Liverpool ont tous deux été mentionnés à propos de l’Africain.

Il est facile de comprendre pourquoi les clubs tournent en rond. L’ancienne star du prêt de Cesena sera en fin de contrat à la fin de la campagne.

Milan cherche désespérément à conserver le talentueux intrigant, mais a du mal à répondre à ses exigences salariales. Kessie On dit qu’il veut environ 8 millions d’euros par an et le PSG est plus qu’heureux d’accueillir la star.

Un récent rapport de Tuttomercatoweb affirme que les Parisiens sont prêt à lui offrir 12 millions d’euros par saison plus des bonus et un contrat de cinq ans. Et il pourrait devenir une autre capture de transfert gratuit de haut niveau après l’arrivée de Lionel Messi, Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum.

Mais, selon Todo Fichajes, United pense qu’il pourrait avoir son mot à dire dans la procédure.

Kessie, un remplaçant de Pogba prêt à l’emploi

Ole Gunnar Solskjaer pourrait avoir des décisions à prendre sur son milieu de terrain en janvier ou l’été prochain. Nemanja Matic et Fred ne mettent pas le feu au monde et le jury a toujours été sur Paul Pogba.

Kessie pourrait être l’homme à remplacer l’international français si Solskjaer le juge nécessaire. Les géants du nord-ouest affrontent le PSG. Ils devront lui verser un salaire énorme pour conclure un accord – mais d’autres clubs sont également impliqués.

Chelsea a été mentionné comme un prétendant possible tandis que Tottenham a également été lié. Il est toujours possible que Milan cherche à le vendre en janvier pour s’assurer de recevoir des frais de transfert.

Mais avec un contrat lucratif en attente en France ou en Angleterre l’été prochain, Kessie pourrait refuser de jouer au ballon.

