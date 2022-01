Man Utd : Paul Scholes explique pourquoi Cristiano Ronaldo devrait être abandonné

Paul Scholes a fait l’éloge du jeune de Manchester United Mason Greenwood (Photos: . / BT Sport)

Paul Scholes pense que le « brillant » Mason Greenwood devrait commencer devant le héros de Manchester United, Cristiano Ronaldo.

Ronaldo, largement considéré comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, a marqué 14 buts en 21 apparitions depuis son retour à Old Trafford l’été dernier.

L’arrivée du Portugais a vu des gens comme Greenwood tomber dans la hiérarchie, mais Scholes dit que l’international anglais devrait toujours commencer car il est le « futur » du club.

Peu de jeunes joueurs à travers l’Europe sont aussi bien notés que Greenwood, mais le joueur de 20 ans n’a commencé que 13 matches de championnat cette saison et a souvent été utilisé dans un rôle important.

S’exprimant sur la chaîne YouTube de Webby et O’Neill, Scholes a déclaré: » Mason Greenwood est un joueur brillant – un grand potentiel.

« Le manager n’arrête pas de l’enlever, il est presque devenu un peu un bouc émissaire, un peu une cible facile parce que c’est un jeune joueur.

« Il devrait jouer devant pour cette équipe. Aussi bon que [Cristiano] Ronaldo et [Edinson] Cavani est, et a été tout au long de sa carrière, pour les avant-centres de Manchester United, 37 ans et 34 ans nous dit simplement où en est le club.

Cristiano Ronaldo, à gauche, est revenu à Old Trafford l’été dernier (Photo: .)

« Greenwood doit jouer maintenant – et à l’avenir. C’est un garçon très talentueux et je suis frustré quand je le regarde parce que vous savez qu’il sera le premier à sortir à chaque fois.

«Il a été poussé dans ces vastes zones – le garçon est un avant-centre à part entière. Il marquera des buts dans cette équipe, cela ne fait aucun doute.’

Plus à venir…





