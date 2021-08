Man Utd pense que le remplacement de Pogba est toujours en place malgré la torsion

in

Manchester United a toujours l’espoir d’un transfert pour un successeur potentiel de Paul Pogba, tandis que l’AC Milan prépare une signature de Chelsea – les deux dans tous les derniers Euro Paper Talk.

OFFRE MAN UTD EYE GORETZKA

Manchester United s’intéresse toujours au milieu de terrain Leon Goretzka malgré la conclusion d’un nouveau contrat avec le Bayern Munich, selon un rapport.

Le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, aurait a fait d’un milieu de terrain sa troisième priorité de transfert d’été, après un ailier et un défenseur central. En effet, Jadon Sancho et Raphael Varane ont renforcé l’attaque et la défense, mais le milieu de terrain pourrait devenir une zone à problèmes si Paul Pogba décide de partir.

Il aurait refusé un nouveau contrat et est entré dans la dernière année de son contrat actuel.

Quant à savoir qui pourrait être son remplaçant potentiel, les Diables rouges auraient l’international allemand Goretzka sur leur radar. Des rapports antérieurs revendiquaient Le Bayern frustrait ses agents sur leur gestion de ses négociations contractuelles.

Selon les dernières nouvelles du journaliste en chef de Bild, Tobi Altschaffl, ce nouvel accord – qui durera jusqu’en 2026 – sera bientôt signé.

Les négociations entre le joueur et le club ont « repris » et, en fait, se sont « très bien passées ».

Néanmoins, United est toujours “très intéressé” par l’atterrissage de Goretzka, ajoute le journaliste.

Le joueur de 26 ans a rejoint les champions de Bundesliga de Schalke en 2018 et a joué un rôle crucial depuis. Il a marqué 25 buts et aidé 27 autres en 112 matchs, son mandat actuel expirant l’été prochain, comme celui de Pogba.

Pendant ce temps, The Telegraph a rapporté que Pogba devrait commencer la nouvelle saison à Old Trafford. Mais son avenir par la suite reste incertain.

ET LE RESTE D’EURO PAPER TALK

L’AC Milan a refusé de signer James Rodriguez d’Everton en raison de son salaire et de récents problèmes de blessures. (Corrierre dello Sport)

Le club de Serie A préférerait plutôt signer Hakim Ziyech de Chelsea. (Tuttosport)

Milan refuse également de payer la valorisation de Manchester United comprise entre 18 millions d’euros (15 millions de livres sterling) et 20 millions d’euros (17 millions de livres sterling) pour Diogo Dalot. En tant que tel, un accord de prêt avec option d’achat semble de plus en plus improbable. (Milan en direct)

Rodriguez, quant à lui, a été proposé à sept clubs, qui ont tous refusé de répondre à ses demandes de salaire. (Radio Caracol)

CHELSEA, LUKAKU, DERNIER TRANSFERT INTER

Chelsea va à plein régime pour re-signer l’attaquant de l’Inter Romelu Lukaku. (Marque)

La sortie potentielle de Lukaku signifie que l’Inter veut garder son partenaire de grève Lautaro Martinez. Arsenal a fait une tentative d’approche pour l’Argentin, mais son club l’évalue à 90 millions d’euros (76 millions de livres sterling). (Ciel Italie)

Arsenal a également fait une approche de 20 millions d’euros (17 millions de livres sterling) pour Joaquin Correa, que la Lazio a jugée “inadéquate”. (Corrierre dello Sport)

L’agent Mino Raiola a a proposé un transfert à l’Inter pour l’attaquant d’Everton Moise Kean. (FCInterNews)

Mais l’Inter a vu une offre rejetée pour le buteur de la Fiorentina Dusan Vlahovic. (Calciomercato)

L’arrière central de Séville Jules Kounde a un accord “irréfutable” avec Chelsea. Cependant, le propriétaire des Blues, Roman Abramovich, doit désormais répondre à la demande finale du club espagnol. (Journal de Séville)

FRAIS LEEDS TOLD CUNHA

Leeds devra payer au moins 30 millions d’euros (26 millions de livres sterling) pour signer Matheus Cunha du Hertha Berlin cet été. (BZ)

Mais l’attaquant du CSKA Moscou Adolfo Gaich a déjà une offre sur la table de la part des Blancs. (Tuttomercatoweb)

Le patron de Tottenham, Nuno Espirito Santo, donnera à Lucas Moura la possibilité de s’épanouir dans un rôle plus important cette saison. (Jorge Nicola)

Le président des Spurs, Daniel Levy, a surmonté un gros doute tardif pour donner son feu vert au transfert de Cristian Romero de l’Atalanta. (Corriere di Bergame)