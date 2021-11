Man Utd peut satisfaire les demandes du milieu de terrain mais les Spurs planent en cas de Conte

Il est de plus en plus inévitable que Marcelo Brozovic quitte l’Inter Milan – et Manchester United serait l’un des prétendants qui se cachent en arrière-plan.

Brozovic est dans la dernière année de son contrat avec l’Inter, qu’il représente depuis 2015. Il a disputé 256 matchs pour le club, contribuant 25 buts et 34 passes décisives. Mais ils rencontrent des difficultés pour lui faire prolonger son séjour.

Dans l’état actuel des choses, Brozovic pourra négocier avec ses prétendants un accord de pré-contrat à partir de janvier. Man Utd est l’un des clubs qui garde un œil sur la situation.

Selon Inter Live, plusieurs obstacles empêchent Brozovic de signer un nouveau contrat à San Siro.

Ses exigences salariales sont un problème; il veut 6 millions d’euros par saison, alors que l’Inter propose jusqu’à 5 millions d’euros. En outre, la capacité d’Inter à payer la commission de ses agents suscite des inquiétudes.

Inquiétant pour l’Inter, il y a plusieurs admirateurs de Brozovic pour qui cela ne serait pas un problème.

Le rapport nomme Man Utd comme l’un des clubs qui pourraient se permettre de prendre en charge le salaire de Brozovic et de satisfaire ses représentants, qui leur ont proposé ses services.

United recherche actuellement un renfort au milieu de terrain central. Il y a un sentiment qu’ils pourraient trouver une mise à niveau en commençant le duo Fred et Scott McTominay.

De plus, Paul Pogba, Donny van de Beek, Jesse Lingard et Nemanja Matic sont tous confrontés à un avenir incertain, pour diverses raisons.

Brozovic, qui aura 29 ans en novembre, a beaucoup d’expérience et de qualité pour apporter une réponse à leurs préoccupations. Mais ils ne sont pas le seul club à rechercher sa signature.

Inter Live affirme qu’il pourrait également y avoir une approche de Tottenham Hotspur sous la direction de son directeur général Fabio Paratici, qui travaillait auparavant pour les rivaux de l’Inter, la Juventus.

Les Spurs sont à la recherche d’un nouveau manager et espèrent nommer Antonio Conte, qu’ils pourraient apaiser en le réunissant avec un joueur qu’il a entraîné pendant deux saisons à l’Inter.

Conte a mené l’Inter au titre de Serie A la saison dernière et Brozovic a disputé 33 de ses 38 matches de championnat.

Newcastle sont également mentionnés comme prétendants possibles, après avoir récemment rejoint le bras de fer des transferts suite à leur prise de contrôle soutenue par les Saoudiens.

L’autre puissance financière du Paris Saint-Germain pourrait également tenter de s’emparer de Brozovic. Ils sont devenus maîtres de la signature d’agents libres récemment et pourraient répéter l’astuce avec le Croate l’année prochaine.

L’Inter est de plus en plus conscient de son sort de perdre son numéro 77. Où il finira est quelque chose que seul le temps dira.

Six managers de Tottenham pires que Nuno Espirito Santo

Man Utd a raté la signature du milieu de terrain cet été

S’ils parviennent à remporter la course pour Brozovic, Man Utd rectifierait un problème qui les préoccupe depuis quelques mois.

Un rapport récent a révélé comment, avec Matic le seul milieu de terrain défensif naturel de l’équipe, ils voulaient renforcer la position cet été.

Une cible qu’ils ont identifiée était Idrissa Gueye, qu’ils ont essayé de prendre à Everton avant qu’il ne rejoigne le PSG en 2019.

Ils pensaient que Gueye allait baisser la hiérarchie après l’acquisition par le PSG de Georginio Wijnaldum. Par conséquent, ils étaient prêts à le ramener en Premier League.

Il était considéré comme une alternative moins chère à la star de West Ham et de l’Angleterre Declan Rice. Mais finalement, ils n’ont signé ni l’un ni l’autre. Un échec à décharger certains de leurs joueurs marginaux s’est avéré un obstacle trop important.

Il a été révélé que Man Utd « regrette » d’avoir raté Gueye, qui a connu un bon début de saison avec le PSG indépendamment de ce que ses prétendants lui avaient prédit.

Par conséquent, ils devront probablement chercher ailleurs une couverture devant la défense. Brozovic peut être une cible idéale, mais seulement s’ils peuvent repousser les Spurs, Newcastle et le PSG eux-mêmes.

LIRE LA SUITE: Le Real Madrid gagne en confiance sur le transfert de Man Utd après le succès d’Alaba