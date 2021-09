Man Utd pourchassant le clone de Wan-Bissaka ; Attaquant de la Juve aux yeux des Spurs

in

Manchester United est prêt à faire un pas pour un défenseur polyvalent du RB Leipzig, tandis que Tottenham envisage un coup en janvier pour un dangereux attaquant de la Juventus, selon les journaux de dimanche.

CLONE WAN-BISSAKA CIBLE MAN UTD

Manchester United auraient identifié un défenseur polyvalent du RB Leipzig Nordi Mukiele en tant que signature potentielle lors de la fenêtre de transfert de l’été prochain.

Le joueur de 23 ans a disputé 115 matches avec son équipe allemande depuis son arrivée de Montpellier en 2018. Il a inscrit neuf buts et sept passes décisives pendant cette période.

Mukiele, qui joue à l’arrière droit, à l’arrière central dans une défense à trois et au milieu de terrain, a fait un début de campagne impressionnant. Il a déjà un but et une passe décisive à son actif en sept apparitions toutes compétitions confondues.

L’accord actuel du talentueux défenseur avec Leipzig doit expirer en juin 2023. Cependant, selon certaines informations, il tarde à signer un nouveau contrat.

Selon Fichajes, Ole Gunnar Solskjaer veut que Mukiele soit le concurrent d’Aaron Wan-Bissaka à l’arrière droit. Le duo est considéré comme très similaire dans sa façon de jouer, bien que le premier soit un peu plus polyvalent.

Mukiele a également fait ses débuts seniors en France contre la Finlande plus tôt ce mois-ci et devrait avoir un grand avenir au niveau des clubs et au niveau international.

NUNO VEUT L’ATTAQUEUR DE LA JUVE AUX SPURS

Tottenham envisage de déménager en janvier pour l’attaquant de la Juventus Dejan Kulusevski. (Miroir du dimanche)

Le directeur général de Leeds United, Angus Kinnear, s’est élevé contre Jurgen Klopp alors que les retombées de la blessure de Harvey Elliott et le carton rouge de Pascal Struijk continuent de se dérouler. (Miroir du dimanche)

L’ancien milieu de terrain de Reading, Jobi McAnuff, a déclaré que son ancien club payait le prix d’une mauvaise gestion financière. (Miroir du dimanche)

Chelsea est prêt à vendre le milieu de terrain français de 30 ans N’Golo Kante l’été prochain. (Fichajes)

L’Inter Milan a placé le gardien d’Arsenal et de l’Allemagne Bernd Leno sur sa liste de cibles. (Fichajes)

Chelsea se prépare à faire une nouvelle offre pour l’ailier italien Federico Chiesa. (Calciomercato)

RONALDO A MIS EN PLACE UN PLAN MAN UTD

Cristiano Ronaldo veut raccrocher ses crampons à Manchester United lorsqu’il prendra sa retraite puis entraînera son fils dans leur équipe de jeunes. (Dim le dimanche)

West Ham veut signer l’attaquant de Clermont et de Guinée Mohamed Bayo. (Dim le dimanche)

Roman Abramovich aurait pu acheter Arsenal au lieu de Chelsea – mais il a été averti par erreur des Gunners par des banquiers suisses. (Dim le dimanche)

La Juventus est prête à vendre Aaron Ramsey, 30 ans en janvier – avec West Ham, Everton et Newcastle intéressés. (Dim le dimanche)

La cible de Tottenham, la Sampdoria et l’ailier danois Mikkel Damsgaard, intéresse également la Juventus. (Tuttosport)

Arsenal devra payer au moins 38,5 millions de livres sterling s’il veut recruter l’attaquant marocain de Séville Youssef En-Nesyri. (Mundo Deportivo)

Le défenseur de Leicester City et de la Turquie Caglar Soyuncu est sur le radar du Real Madrid. (DéfensaCentral)

La Premier League va interroger Tottenham sur les raisons pour lesquelles elle n’applique pas de limites de cap à l’entraînement. Nuno Espirito Santo a récemment révélé que le club ignorait les directives. (courrier le dimanche)

Achraf Hakimi a confirmé qu’il avait refusé le champion d’Europe Chelsea afin de conclure un transfert de 60 millions de livres sterling au Paris Saint-Germain cet été. Il affirme qu’il se sentait plus heureux de déménager dans la capitale française. (courrier le dimanche)