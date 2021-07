Man Utd pousse toujours pour Jules Kounde ainsi que Raphael Varane ⋆ .

Jules Kounde reste une cible pour Manchester United (Photo: .)

Manchester United se rapproche de la signature de Raphael Varane, mais reste intéressé par l’arrivée du défenseur central de Séville Jules Kounde cet été.

Les derniers rapports suggèrent que Varane pourrait déménager à Old Trafford dans les prochains jours, avec un prix apparemment avantageux de 39 millions de livres sterling convenu avec le Real Madrid.

Avec Ole Gunnar Solskjaer alignant généralement deux défenseurs centraux, il était supposé que Varane était amené au capitaine partenaire Harry Maguire au cœur de la défense.

Bien que cela puisse toujours être le cas, le Daily Mail rapporte que United ne mettra pas fin à ses dépenses avec l’homme du Real Madrid, cherchant également à faire venir Kounde de Séville pendant cette fenêtre de transfert.

Les Red Devils ont déjà vu une offre pour Kounde rejetée cet été, l’équipe de la Liga refusant une offre d’une valeur d’environ 38 millions de livres sterling alors qu’elle espère se rapprocher de 56 millions de livres sterling pour le Français.

Bien que United conserve un intérêt pour Kounde, il est peu probable qu’il atteigne ce prix demandé et le défenseur peut trouver un passage à Old Trafford moins attrayant s’il n’est pas assuré d’une place dans la formation de départ.

Plus : Manchester United FC



L’international français a fait 157 apparitions professionnelles à seulement 22 ans, devenant un habitué de Bordeaux avant son passage à Séville en 2019.

Le Real Madrid, Chelsea et Tottenham ont tous été liés à un transfert pour Kounde, bien qu’il ait clairement indiqué qu’il n’était pas intéressé par un passage aux Spurs en attendant un transfert en Ligue des champions.

Il n’a pas caché qu’il souhaitait passer dans un club plus grand, déclarant aux journalistes avant l’Euro 2020 : “En ce qui concerne mon avenir, il est certain que je devrai peut-être changer de club cet été.

«Mais rien n’a encore été finalisé. Je n’ai rien décidé.

« Mon objectif est de jouer pour un grand club, d’essayer de toujours progresser et de remporter des trophées.

“C’est vrai que je devrais peut-être déménager mais ce n’est pas d’actualité aujourd’hui.”



PLUS : Le héros de Manchester United, Andy Cole, salue « infectieux » Jesse Lingard dans sa tentative de revenir au bercail



PLUS : Manchester United s’apprête à signer Raphael Varane pour un contrat de 39 millions de livres sterling d’ici la fin de la semaine

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();