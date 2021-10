Man Utd prend contact pour la cible offensive de Liverpool à 13 buts

Il y a maintenant quatre clubs de Premier League intéressés par un attaquant de la MLS qui s’est récemment révélé intéressant pour Liverpool, tandis que Newcastle a ouvert des discussions avec un directeur sportif qui sait déjà qui il voudrait être leur entraîneur – le tout dans Paper Talk de dimanche.

MAN UTD DANS LA BATAILLE À QUATRE VOIES POUR PEPI

Selon le Mirror, Manchester United a manifesté son intérêt pour l’attaque de Liverpool contre Ricardo Pepi.

Liverpool a récemment révélé être en lice pour la signature de Pepi, qui prend de l’importance en MLS avec le FC Dallas.

Jurgen Klopp veut renforcer ses options d’attaque en raison de quelques problèmes d’attaque. Mohamed Salah, Sadio Mane et Roberto Firmino restent forts, mais auront tous 30 ans avant le début de la saison prochaine.

De plus, Salah et Mane devraient manquer une partie de cette saison en raison de la Coupe d’Afrique des nations. Cela laissera Liverpool léger dans le dernier tiers, l’impactant Diogo Jota devant probablement s’intensifier. Les doutes persisteront cependant sur Divock Origi.

Par conséquent, Liverpool souhaite ajouter un autre attaquant en janvier et ses plans pourraient correspondre à ceux de Pepi.

Le joueur de 18 ans a inscrit 13 buts en 27 matchs en MLS cette saison. Cependant, sa campagne sera probablement interrompue à partir de novembre en raison du fait que Dallas ne se rendra probablement pas aux play-offs.

Pepi ne veut pas arrêter sa progression et pourrait donc solliciter un transfert en janvier. Selon le Mirror, Liverpool a manifesté un intérêt – mais Man Utd aussi.

United a de la force en profondeur dans une attaque menée par Cristiano Ronaldo. Mais il ne sera pas là pour toujours et Edinson Cavani non plus.

Par conséquent, ils pourraient injecter plus de jeunes sur leur ligne de front, après avoir fait venir Jadon Sancho et Amad Diallo, tout en faisant la promotion de Mason Greenwood dans leurs propres rangs.

Pepi pourrait être le prochain à suivre la stratégie de United de construire pour l’avenir. Cependant, il y a un hic.

Il veut jouer régulièrement et ni Liverpool ni United ne pourraient lui offrir de telles garanties pour le moment. Alternativement, Brighton et Brentford le surveillent tous les deux, tout comme certains clubs en Allemagne et en Italie.

Mais les plus grands voudront ne pas manquer quelqu’un qui pourrait devenir un grand talent dans les années à venir. Par conséquent, l’avenir de Pepi est à jouer.

PLAN DE RENDEZ-VOUS DOUBLE POUR NEWCASTLE

Newcastle est en pourparlers avec Marc Overmars pour devenir leur directeur du football. (Miroir du dimanche)

Paulo Fonseca attend de savoir s’il deviendra le prochain entraîneur de Newcastle et est actuellement de retour en Ukraine. (Sky Sport Italie)

Mais Overmars aimerait emmener avec lui le manager Erik Ten Hag de l’Ajax pour remplacer Steve Bruce. (Express du dimanche)

Man Utd fait tout ce qui est en son pouvoir pour garder Paul Pogba et empêcher le Real Madrid de le signer gratuitement. (COMME)

Le défenseur des Wolves Conor Coady pourrait faire l’objet d’une offre de 20 millions de livres sterling de Newcastle en janvier. (Dim le dimanche)

Ferran Torres est en ligne pour un nouveau contrat à Manchester City d’une valeur de 100 000 £ par semaine jusqu’en 2027. (Daily Star dimanche)

Pep Guardiola veut que City signe son ancienne star du milieu de terrain du Bayern Munich Toni Kroos. (El Nacional)

CHELSEA ONT LE PLAN DE GARDE

Chelsea espère attirer le jeune de Charlton James Beadle en vue de le faire devenir son gardien numéro un à l’avenir. (Dim le dimanche)

Cristiano Ronaldo a admis que tout le monde à Man Utd doit assumer la responsabilité de ses récents combats. (Sport céleste)

David Beckham devrait gagner 150 millions de livres sterling en tant que visage de la Coupe du monde du Qatar. (Dim le dimanche)

Everton sera plus capable que Brighton de respecter le prix demandé pour le défenseur de Stoke City Harry Souttar. (Dim le dimanche)

Chris Wilder est en lice pour remplacer Mick McCarthy limogé à Cardiff City. (courrier le dimanche)

Brendan Rodgers a rejeté les informations selon lesquelles Youri Tielemans aurait refusé un nouveau contrat à Leicester. (courrier le dimanche)

ET PLUS DE GOSSIP DE TRANSFERT

Séville a nié avoir des problèmes financiers au détriment des espoirs de Chelsea de signer Jules Kounde. (COMME)

Chelsea et Newcastle ont tous deux pris contact avec l’ailier de Porto Luis Diaz. (Nicolo Schira)

L’Ajax vise à prolonger le contrat du talentueux milieu de terrain Ryan Gravenberch, recherché par Barcelone et la Juventus. (Fichajes)

Luis Suarez souhaite rester à l’Atletico Madrid au-delà de la fin de son contrat en 2022. (Marca)

Le patron de l’Inter, Simone Inzaghi, pourrait offrir une échappatoire à son ancien meneur de jeu de la Lazio Luis Alberto. (Calciomercato)

Barcelone devrait payer 60 millions d’euros – ce qui est au-dessus de ses moyens – pour signer à nouveau Dani Olmo du RB Leipzig en janvier. (Mundo Deportivo)