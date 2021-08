Man Utd prend la décision de transférer Lingard au milieu des liens continus avec West Ham

in

Jesse Lingard devrait rester à Manchester United cet été après que le club a décidé de laisser le meneur de jeu rester et se battre pour sa place.

Jambon occidental ont été pressentis pour faire un autre coup pour le milieu de terrain anglais tout l’été, après Lingard a connu une période de prêt très productive avec les Hammers la saison dernière. Le joueur de 28 ans a marqué neuf buts en 16 matches de Premier League pour les hommes de David Moyes.

Cependant, selon Dharmesh Sheth de Sky Sports News, Uni sont heureux que le joueur reste et se dispute une place dans l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer.

Sheth a déclaré: “Man United est heureux que Lingard reste à Old Trafford et qu’il reste et se batte pour sa place.

“Solskjaer a été très cohérent dans ce qu’il a dit à son sujet -” il fait partie de mes plans, il peut jouer un grand rôle pour Man United cette saison “. Il a dit que s’il n’y avait pas eu Covid, Lingard aurait commencé le premier match de Premier League contre Leeds.

«Il était un remplaçant inutilisé hier, ce qui a de nouveau fait trembler les langues. Cela signifie-t-il qu’il pourrait à nouveau être en route ?

« Pour Lingard, sa priorité tout l’été était de rester à Old Trafford. Nous savons que West Ham est des admirateurs de longue date. Pourquoi ne le seraient-ils pas après les bons résultats qu’il a obtenus dans la seconde moitié de la saison dernière.

“David Moyes a déclaré que si Man United autorisait Lingard à partir, nous serions certainement intéressés par lui.

« Dans l’état actuel des choses, il semble qu’il reste. Mais si une offre tardive arrivait le jour de la date limite, ils en discuteraient avec Lingard et une décision collective serait prise sur ce qui est le mieux pour le joueur.

L’Uruguay annule l’appel de Cavani

Pendant ce temps, Edinson Cavani restera disponible pour Manchester United le mois prochain après que l’Uruguay a annulé sa convocation pour les éliminatoires de la Coupe du monde de septembre.

La Premier League a annoncé la semaine dernière que ses clubs ne libéreraient pas de joueurs pour des missions internationales impliquant des voyages dans des pays couverts par les restrictions de coronavirus de la «liste rouge» du gouvernement britannique. L’Uruguay figure sur cette liste, ce qui signifierait que Cavani devrait être mis en quarantaine dans un hôtel approuvé par le gouvernement pendant 10 jours à son retour au Royaume-Uni.

Cependant, la fédération uruguayenne a confirmé dimanche que Cavani ne serait plus appelé pour les matches contre le Pérou, la Bolivie et l’Équateur. Ils espéraient auparavant avoir l’avant-centre pour ces matchs.

Au lieu de cela, il continuera à travailler avec Man Utd pendant la pause internationale. Il devrait alors être disponible pour la sélection lors de leurs prochains matchs. Leur premier match après la pause est à domicile contre Newcastle le 11 septembre.

Aston Villa a annoncé dimanche que leurs sélections argentines – Emi Martinez et Emi Buendia – seraient libérées pour les deux premiers éliminatoires de ce pays pendant la pause de septembre. Mais ils manqueraient le dernier contre la Bolivie.

