Man Utd prend le virage après avoir rejeté le mouvement de «rêve» qui aurait pu être tenté

Man Utd semble avoir franchi le cap de sa stratégie de transfert autrefois douteuse après avoir rejeté une décision de “rêve” qui aurait été tentée les années précédentes, selon plusieurs sources.

Contrairement aux années précédentes, Homme Utd ont décroché chacune de leurs principales cibles cet été. De plus, Jadon Sancho et Raphael Varane ont été signés suffisamment tôt pour leur donner toutes les chances de figurer dès le départ.

Varane doit se mettre en quarantaine à son arrivée au Royaume-Uni avant que son examen médical puisse être terminé. Bien qu’avec deux semaines avant le début des nouvelles saisons, le temps est de son côté.

À 28 ans, Varane est à son apogée, tandis que les meilleures années de Sancho, 21 ans, l’attendent encore. Ces types d’acquisitions plairont sans aucun doute plus aux fidèles d’Old Trafford que ce que la stratégie de transfert du club a produit ces dernières années.

Des vétérans vieillissants comme Radamel Falcao, Bastian Schweinsteiger, Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani sont tous arrivés tard dans leur carrière.

Bien qu’Ibrahimovic et Cavani puissent être considérés comme des succès, ils n’étaient pas le type de signatures pour pousser Man Utd vers ses véritables objectifs – la Premier League et la Ligue des champions.

Peut-être dans cet esprit et avec un un plus grand sens du but désormais inculqué aux principaux décideurs du club, Man Utd a rejeté la possibilité de signer un as allemand, Jérôme Boateng. C’est selon le journaliste de confiance Fabrizio Romano, qui a affirmé qu’ils “n’envisageaient pas de déménager”.

Malgré l’arrivée imminente de Varane, il a été supposé que Man Utd pourrait en fait signer deux demi-centres cet été. En effet, le Manchester Evening News spéculait autant en juillet.

Boateng reste un défenseur de niveau élite, bien qu’à 32 ans, ses jours au sommet soient clairement comptés. Le Bayern Munich a vu l’écriture sur le mur en autorisant Boateng à partir en tant qu’agent libre.

Le point de vente italien Calciomercato a révélé que rejoindre Man Utd était le « rêve » de Boateng. Fort de son amour pour le Bayern, Boateng préférerait ne pas jouer pour une autre équipe allemande.

Ramasser Boateng a peut-être fait appel à Man Utd dans un passé récent. Mais il semble qu’une perspective à court terme soit maintenant dans leur rétroviseur – du moins en ce qui concerne Boateng.

Cependant, un déménagement en Angleterre n’est peut-être pas totalement hors de question. Tottenham a été provisoirement lié. Inversement, L’intérêt de Séville pour l’allemand pourraient indiquer qu’ils sont sur le point de sanctionner le transfert éventuel de Jules Kounde à Chelsea.

Man Utd prêt à terminer l’arc de rédemption

Pendant ce temps, Manchester United est prêt à offrir un nouveau contrat à Luke Shaw après son retour en forme, selon un rapport.

Shaw a rejoint United depuis Southampton en 2014 en tant qu’adolescent le plus cher du football mondial. Aujourd’hui âgé de 26 ans, la course a été cahoteuse. Mais il s’est imposé comme l’un des meilleurs arrières gauches de la ligue. De plus, il est devenu un starter crucial pour l’Angleterre à l’Euro 2020, même marquer en finale.

Cela a suivi une saison au cours de laquelle Shaw est vraiment revenu à son meilleur niveau. Sa carrière à United à ce moment-là avait été perturbée par des blessures, un tristement célèbre relation houleuse avec l’ex-manager Jose Mourinho et forme incohérente. Cela a incité United à signer Alex Telles pour concourir pour son poste en octobre dernier.

Mais à la suite de sa résurgence, il devrait maintenant être récompensé par un nouveau contrat, selon le Daily Mail.

Le contrat actuel de Shaw expirera en 2023, bien que son club ait la possibilité de le prolonger d’un an. United est maintenant prêt à le récompenser avec de meilleures conditions alors qu’ils continuent à planifier un défi pour le titre.

