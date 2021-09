Man Utd prépare un double accord pour un blockbuster de 167 millions de livres sterling l’été prochain

Manchester United prépare un double accord époustouflant qui pourrait leur coûter 167 millions de livres sterling l’été prochain, tandis que les potins sur les transferts de vendredi affirment également que Tottenham est prêt à renouveler son intérêt pour la signature d’un attaquant de 60 millions de livres sterling.

MAN UTD EYE MEGA DOUBLE OFFRE

Manchester United seraient désireux de signer à la fois Erling Haa et Declan Rice dans un double accord à succès l’été prochain.

L’attaquant du Borussia Dortmund Haaland a fait un début de saison époustouflant, marquant 11 fois en seulement huit apparitions. En effet, il a maintenant marqué 68 buts en 67 sorties pour les géants allemands toutes compétitions confondues.

Une clause libératoire de 67 millions de livres sterling dans le contrat du joueur de 21 ans deviendra active l’été prochain. Cela a déclenché une course folle pour sans doute la propriété la plus chaude du football européen. En effet, Liverpool serait en tête de la file d’attente pour la signature du Norvégien.

Dortmund a déjà admis qu’ils n’avaient peut-être pas d’autre choix que de vendre, ce qui a alerté un certain nombre de gros frappeurs.

Rice, quant à elle, était fortement liée aux Diables rouges au cours de l’été mais est restée au stade de Londres. Les Hammers sont connus pour évaluer l’homme anglais à 100 millions de livres sterling.

Selon le Manchester Evening News, United souhaite amener les deux joueurs à Old Trafford dans ce qui serait un double accord époustouflant.

Samuel Luckhurst de MEN affirme qu'”une saison de forte affluence, de revenus en hausse et de dépenses échelonnées cet été rendrait abordable la signature des deux l’année prochaine” lorsqu’on lui a posé des questions sur la paire lors d’une séance de questions-réponses.

Rice était exceptionnel alors que l’Angleterre a atteint la finale de l’Euro 2020 et il a commencé la nouvelle campagne de la même manière.

Le joueur de 22 ans a encore trois ans sur son contrat actuel, ce qui place West Ham dans une position de force pour commander des honoraires élevés.

En effet, United pourrait devoir battre le record de transfert britannique pour décrocher l’une de leurs principales cibles. Ce record a été battu au cours de l’été, lorsque Manchester City a signé Jack Grealish pour 100 millions de livres sterling.

PARATICI NE RENONCE PAS À L’AFFAIRE STRIKER

Le directeur sportif de Tottenham, Fabio Paratici, est déjà prêt pour un coup en 2022, renouvelant son intérêt pour l’attaquant de la Fiorentina Dusan Vlahovic.

Barcelone envisage une nouvelle décision pour l’attaquant de Manchester City Ferran Torres l’année prochaine après avoir vu une offre estivale repoussée. (Le soleil)

Manchester City est sur le point d’entrer dans la course pour signer l’ailier de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal, qui pourrait leur coûter plus de 60 millions de livres sterling et qui intéresse également le PSG et Barcelone. (Le soleil)

Barcelone devra débourser 1,5 million de livres sterling s’il veut faire de l’actuel patron de la Belgique, Roberto Martinez, son prochain entraîneur-chef. (Le soleil)

Le favori de Manchester United, Patrice Evra, s’est rapproché de la direction après avoir obtenu ses badges d’entraîneur de l’UEFA. (Le soleil)

Des rapports en Allemagne suggèrent que Naby Keita est sur le point de donner à Liverpool un nouveau mal de tête en refusant l’offre initiale du club d’un nouveau contrat. (Daily Mirror)

LE BARCA REJOINT LA COURSE POUR ARSENAL STAR

Barcelone devrait rejoindre l’Atletico Madrid pour faire une offre à prix réduit pour l’attaquant d’Arsenal Alexandre Lacazette en janvier. (Étoile du jour)

Marcus Rashford vise la date d’Old Trafford avec son rival Liverpool fin octobre pour son retour d’une opération à l’épaule. (Étoile du jour)

Anthony Martial de Manchester United serait disponible pour 40 millions de livres sterling en janvier après avoir vu ses chances en équipe première s’estomper ces dernières semaines. (Étoile du jour)

Antonio Rudiger aurait été contacté par le Bayern Munich alors qu’il entame la dernière année de son contrat avec Chelsea. (Étoile du jour)

Liverpool pourrait encore se déplacer pour l’attaquant de West Ham Jarrod Bowen. Ils étaient liés à une offre de 20 millions de livres sterling dans la fenêtre d’été. (Écho de Liverpool)

Everton s’est intéressé au milieu de terrain de Newcastle Sean Longstaff cet été. Ils pourraient maintenant faire un pas pour le joueur de 23 ans en janvier lorsqu’il entamera les six derniers mois de son contrat. (Écho de Liverpool)

Antonio Conte n’est pas intéressé à prendre la relève à Barcelone ou à Arsenal et viserait un “nouveau projet passionnant la saison prochaine”. (Courrier quotidien)

Liverpool devrait se joindre à la course pour signer l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland l’été prochain pour ce qui pourrait être l’une des batailles de transfert les plus féroces de l’histoire récente. (Courrier quotidien)

Everton pourrait faire un pas pour Serge Aurier après le départ de son joueur le mieux payé James Rodriguez. (Courrier quotidien)

William Gallas a du mal à croire qu’Arsenal a payé plus pour le défenseur central Ben White que Manchester United n’a pu recruter Raphael Varane. (Courrier quotidien)

Le gardien de Brighton Carl Rushworth est devenu une cible de transfert de choc pour Barcelone et d’autres grands clubs européens après avoir impressionné en prêt avec Walsall. (Daily Mirror)

L’ancien manager des Hearts Daniel Stendel risque le limogeage après un mauvais début de saison en France avec l’AS Nancy. (Soleil écossais)

La star de Hibs, Kevin Nisbet, a laissé entendre qu’il était prêt à signer un nouvel accord pour rester à Easter Road. (Soleil écossais)