Man Utd prépare un énorme raid pour une superstar mondiale qui semble vouée à l’échec

Manchester United serait prêt à entrer sur le marché pour signer une superstar mondiale dans sa dernière offre pour tenter de revenir au sommet du football anglais.

Les Red Devils sont actuellement considérés comme un club dans la tourmente après avoir limogé le manager Ole Gunnar Solskjaer, pour le remplacer par le patron par intérim Michael Carrick, puis déclarer qu’un autre patron par intérim prendra en charge jusqu’à la fin de la saison.

Solskjaer s’est vu montrer la porte après la défaite 4-1 à Watford qui a laissé United à six points des quatre premières places.

Depuis les experts ont eu une journée sur le terrain sur la façon dont le club a géré la mise en place d’un nouveau manager permanent – ​​ou pas, pour ainsi dire.

Mais maintenant, un rapport d’El Nacional affirme que United cherche à mettre fin à toute la publicité négative en essayant de signer la superstar du PSG Neymar.

Le rapport indique que l’ailier brésilien fait actuellement face à un avenir incertain à Paris. C’est en dépit du fait qu’il n’a aucune envie de partir.

Le PSG serait conscient de l’ambition de longue date de Neymar de tenter sa chance en Angleterre. Et avec Lionel Messi maintenant dans leurs livres et un nouveau contrat toujours en vue pour Kylian Mbappe, le joueur de 29 ans pourrait être celui qui cédera la place.

En effet, les géants français cherchaient à renvoyer Neymar à Barcelone avant que leurs problèmes financiers ne surviennent.

Cependant, United pourrait avoir ses propres problèmes financiers potentiels. Ils ont fait sauter la banque pour ramener Cristiano Ronaldo et donner à Jadon Sancho de gros salaires au cours de l’été.

Le salaire de Neymar posera des problèmes

À cette fin, il semble hautement improbable que les Glazers remettent à Neymar le genre d’argent qu’il voudrait transférer en Premier League.

Un autre facteur implique de plus en plus de rapports selon lesquels la re-signature de Ronaldo a en fait eu un effet négatif sur l’équipe. Ceci malgré le fait que les Portugais soient une lumière brillante sur le terrain dans des moments difficiles.

Le sentiment est que faire entrer Neymar dans ce mélange pourrait causer encore plus d’inquiétudes et détruire l’esprit soi-disant «collectif» que Solskjaer essayait de former.

Il y a aussi le petit problème de United qui essaie déjà d’apaiser Ronaldo, Sancho, Edinson Cavani, Marcus Rashford et Mason Greenwood dans leur formation préférée des trois premiers.

Ajouter Neymar à ce mélange signifierait probablement qu’au moins deux de ces noms devraient être vendus.

Voir le brillant Brésilien en Premier League serait un spectacle à voir. Cependant, cela reste encore un long plan énorme, compte tenu de tous les facteurs et barrières impliqués.

Pochettino désormais clairement favori pour succéder à un Manchester United désespéré

Le chef de l’Inter confiant de déjouer le raid de Man Utd

Pendant ce temps, le chef de l’Inter Milan, Giuseppe Marotta, est de plus en plus convaincu qu’il sera en mesure de garder un joueur vedette des griffes de Man Utd et de Tottenham, tout en envoyant un coup apparent aux clubs intéressés.

L’Inter a connu une campagne réussie en 2020-21 en remportant le titre de Serie A avec 91 points. Les Nerazzurri, alors dirigés par l’actuel patron de Tottenham, Antonio Conte, ont mis fin à leur attente de dix ans pour une couronne de ligue dans le processus.

Conte est parti peu de temps après leur triomphe, désillusionné par le plan du conseil d’administration de vendre plusieurs stars clés. Romelu Lukaku a ensuite rejoint Chelsea pour 97,5 millions de livres sterling, tandis qu’Achraf Hakimi et Matteo Politano sont également partis pour des honoraires importants.

Simone Inzaghi est désormais aux commandes du San Siro. Sous sa direction, l’Inter a remporté huit de ses 13 matches de championnat cette saison, le plaçant à la troisième place.

Mais leur situation financière précaire signifie que davantage de joueurs devront peut-être être vendus en janvier ou pendant l’été.

Une star dont l’avenir est incertain est le milieu de terrain défensif Marcelo Brozovic. L’international croate est dans les 12 derniers mois de son contrat, d’où l’intérêt de Man Utd et Tottenham.

Le duo de prem pour offrir un meilleur salaire

Les deux clubs de Premier League cherchent à l’amener en Angleterre en mettant sur la table des salaires plus élevés que l’Inter.

Man Utd veut apparemment que Brozovic remplace Fred, tandis que Conte veut des retrouvailles avec le joueur de 29 ans aux Spurs.

Mais Marotta, PDG de l’Inter, n’est pas encore prêt à abandonner le combat. Il a fourni une mise à jour prometteuse sur l’avenir du joueur, du moins pour les supporters de l’Inter.

« J’espère que Marcelo Brozovic restera et prolongera son contrat. Je suis presque sûr que ça va arriver, je sais qu’il est heureux ici », a déclaré Marotta (via Fabrizio Romano).

Le chef a ensuite félicité l’Inter pour son pouvoir d’attraction, en comparaison avec Man Utd et Spurs. « Ce n’est pas facile de trouver des clubs qui peuvent lui donner ce que l’Inter lui a donné », a-t-il ajouté.

Brozovic a joué 13 fois en Serie A cette saison mais n’a pas encore ouvert son compte de buteur. Son seul but est survenu lors de la victoire 3-1 en Ligue des champions contre le shérif Tiraspol le 3 novembre.

