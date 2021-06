Man Utd progresse sur le transfert de Raphael Varane du Real Madrid

Manchester United souhaite recruter Raphael Varane du Real Madrid (Photo: .)

Manchester United progresse sur un accord de transfert pour la France et le défenseur du Real Madrid Raphael Varane, selon des informations.

Ole Gunnar Solskjaer veut signer un nouveau défenseur central cet été pour le capitaine du club partenaire Harry Maguire et a identifié Varane, 28 ans, comme sa principale cible.

Varane s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs d’Europe au cours de ses dix ans à Madrid, aidant le club espagnol à remporter quatre ligues des champions et trois titres en Liga.

L’offre d’ouverture de 50 millions de livres sterling de Manchester United pour Varane a été repoussée par le Real Madrid, mais les MEN affirment que les Red Devils continuent de progresser alors qu’ils tentent d’amener le Français à Old Trafford.

Varane a commencé les trois matches de groupe de la France pour l’Euro 2020 alors que les détenteurs de la Coupe du monde ont terminé en tête du groupe F pour organiser un affrontement des 16 derniers avec la Suisse.

En plus de cibler Varane, Manchester United conclut un accord étonnant pour l’Angleterre et la star du Borussia Dortmund Jadon Sancho après avoir soumis une offre de 72,5 millions de livres sterling.

La semaine dernière, l’ancienne star des Red Devils Nicky Butt a exhorté Solskjaer à tout mettre en œuvre pour Varane cet été et a déclaré qu’il était un joueur capable d’aider le club à remporter des trophées la saison prochaine.



Varane en action pour la France lors de l’Euro 2020 (Photo: .)

Le sextuple vainqueur de la Premier League a déclaré à Ladbrokes: “Pour moi, la saison prochaine doit consister à récupérer de l’argenterie dans cette armoire à trophées pour Manchester United.

« Il s’agit d’avoir les bons joueurs qui vous permettront de vous battre pour des trophées. C’est un club gagnant, donc nous ne pouvons pas rester aussi longtemps sans argenterie.

“La plus grande chose dont je dois m’occuper à Manchester United cet été est cette position de défenseur central; nous avons besoin d’un partenaire pour Harry Maguire.

«Ce doit être quelqu’un qui sera compatible avec Maguire. Si vous dépensez le genre d’argent que vous avez dépensé pour Harry Maguire, vous devez alors faire un suivi en faisant venir quelqu’un qui peut jouer avec lui.

« C’est le capitaine du club ; Victor Lindelof lui ressemble trop. Ce doit être quelqu’un avec un rythme pur et fulgurant, quelqu’un qui peut jouer à l’arrière.

« Tout le monde parle de Raphaël Varane. Je comprends qu’il est un peu plus âgé que la plupart des gens ne le souhaiteraient peut-être, mais il suffit de revenir à l’époque de Teddy Sheringham.

«Je pense que nous l’avons acheté quand il avait 32 ans, et nous sommes allés gagner le triplé avec lui. Si Varane est disponible, alors je ferais tout pour lui.

