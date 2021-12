Man Utd : Ralf Rangnick loue le travail de Cristiano Ronaldo en dehors du ballon

L’entraîneur allemand était très satisfait de ce qu’il a vu de son attaquant (Photo: .)

Ralf Rangnick a salué la performance de Manchester United lors de la victoire 1-0 de dimanche contre Crystal Palace et a distingué Cristiano Ronaldo pour son travail sans ballon.

L’entraîneur allemand a pris en charge les Diables rouges pour la première fois et a enregistré une première victoire grâce à la brillante frappe de Fred en deuxième mi-temps, la première demi-heure du match étant particulièrement encourageante alors que United pressait haut et prenait le pied avant.

Certains craignaient que Ronaldo, 36 ans, ne convienne pas au style gegenpressing de Rangnick, mais l’attaquant a travaillé extrêmement dur pour retracer et fermer.

La superbe frappe de Fred a assuré trois points à United (Photo: .)

Son travail en dehors du ballon n’est pas passé inaperçu auprès de son nouveau manager, Rangnick faisant des éloges particuliers au vétéran, alors qu’il était ravi de la performance de toute l’équipe, en particulier après une seule séance d’entraînement.

« Je suis très content de la performance de l’équipe, surtout la première demi-heure, avec le pressing, c’était exceptionnel. La seule chose qui manquait était le 1-0 ou le 2-0 », a déclaré Rangnick au match du jour de la BBC.

« La façon dont nous avons défendu, nous avions le contrôle de tout le match, la feuille blanche était la partie la plus importante.

«Ce sont les choses que nous devons améliorer. Nous devons garder des draps propres. Avec une seule séance d’entraînement, j’ai été vraiment impressionné. Nous avons fait beaucoup mieux que prévu.

«Nous avons toujours essayé d’être sur le devant de la scène. Nous n’avons jamais été en dehors peut-être des cinq dernières minutes. À tous les autres moments, nous essayions de les tenir éloignés de notre objectif.

« Nous voulions jouer avec deux attaquants, surtout en position centrale. Au fait, le travail de Cristiano Ronaldo sans ballon, chapeau ! »

Rangnick tenait à louer l’impact de Ronaldo malgré son absence (.)

Sur le but de Fred et sur ce que United doit travailler pour aller de l’avant, Rangnick a ajouté : » J’ai dû demander à mon entraîneur adjoint si c’était le pied droit de Fred. Je pensais qu’il ne pouvait tirer qu’avec sa gauche ! Je suis content pour lui.

« Il est toujours plus facile de construire sur des choses après avoir réussi. Nous devons produire d’autres feuilles propres et nous améliorer pour créer des chances pour notre attaque. Dans l’ensemble, j’ai été très satisfait de la façon dont nous avons joué aujourd’hui.’



