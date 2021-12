Man Utd: Ralf Rangnick ouvert à d’autres postes de direction en Premier League

Ralf Rangnick pourrait gérer un autre club de Premier League la saison prochaine (Photo: .)

Ralf Rangnick tentera de décrocher un poste de manager dans un autre club de Premier League si Manchester United ne prolonge pas son rôle intérimaire, selon des informations.

United a battu Crystal Palace 1-0 dimanche lors du premier match de Rangnick depuis sa nomination au poste de manager par intérim jusqu’à la fin de la saison.

Le patron allemand, qui a largement agi au sein des conseils d’administration du club plutôt que dans le dug-out au cours de la dernière décennie, remplace temporairement le manager limogé Ole Gunnar Solskjaer.

Le plan est que Rangnick occupe un poste de consultant à Old Trafford à la fin de la saison, lorsque Manchester United embauchera le remplaçant permanent de Solskjaer.

Mais Rangnick n’a pas caché le fait qu’il aimerait rester aux commandes au-delà de la campagne en cours, et recherchera des opportunités managériales en Premier League si United ne lui donne pas cette chance.

Eurosport a déclaré que le joueur de 63 ans avait un désir renouvelé d’entraîneur de haut niveau après ses précédents postes de direction dans les clubs Red Bull et le Lokomotiv Moscou et pense qu’il a beaucoup à donner en tant que manager.

Alors que Rangnick a déjà impressionné la hiérarchie d’Old Trafford et l’équipe de Manchester United, son mandat en tant que manager par intérim ne devrait pas être prolongé, Mauricio Pochettino étant le favori pour obtenir le poste l’été prochain.

Plus à venir…





