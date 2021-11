Man Utd résoudra deux problèmes avec la décision majeure de transfert de Dean Henderson

Manchester United est sur le point de résoudre deux problèmes d’un seul coup après avoir pris une décision inhabituelle sur ce qu’il faut faire avec Dean Henderson en janvier, selon un rapport.

Le gardien de Manchester United, 24 ans, est passé au second plan cette année sans que ce soit de sa faute. Henderson s’est vu accorder une longue course entre les bâtons l’année dernière alors que sa bataille de sélection avec David de Gea s’intensifiait. Cependant, sa récupération après avoir contracté Covid-19 au cours de l’été a été plus lente que prévu.

Cela a conduit De Gea à prendre les gants pour commencer la saison et une série d’affichages inspirés ont vu l’Espagnol cimenter sa place de n ° 1 même après le retour d’Henderson.

Henderson n’a eu qu’une seule apparition cette saison – la défaite au troisième tour de la Coupe EFL contre West Ham.

Un joueur de ses talents incontestables est trop bon pour dépérir sur le banc. Et selon le Sun, les Diables rouges sont arrivés à la même conclusion.

Le reportage du journal Uni prendra la mesure inhabituelle de sanctionner un prêt de 18 mois pour Henderson en janvier.

Le long séjour à l’extérieur servira à deux fins. Premièrement, Henderson bénéficiera d’une série de matchs prolongée pour poursuivre son développement ailleurs. Deuxièmement, cela supprimera le débat persistant sur qui devrait être le principal obstacle de United de l’équation.

Man Utd a signé Tom Heaton gratuitement cet été. L’ancien gardien de but de Burnley assumerait le rôle de remplaçant et éliminerait tout doute dans l’esprit de De Gea quant à son rôle dans l’équipe. Le vétéran Lee Grant est également dans les livres du club.

United est décrit comme étant «satisfait» du plan. Le point de vue d’Henderson sur le mouvement potentiel n’est pas relayé dans l’article, bien qu’il soit noté qu’il devra faire face à une lutte difficile pour retrouver sa place dans la configuration anglaise s’il continue à réchauffer le banc à United.

Compte tenu de la forme stellaire d’Henderson à Sheffield United et à Man Utd ces dernières saisons, le bon sens voudrait qu’il ne manque pas de prétendants de haut vol.

En effet, riche en liquidités Newcastle ont récemment été liés et sont à nouveau vérifiés dans le rapport du Sun.

Un membre du personnel de Solskjaer soutenu pour le poste des Rangers

Pendant ce temps, les Rangers ont été informés par l’ancien milieu de terrain Charlie Adam qu’ils devraient remplacer Steven Gerrard par l’assistant de Manchester United Michael Carrick.

L’ancien favori d’Ibrox, Giovanni van Bronckhorst, a été installé comme favori des bookmakers. En effet, il a été photographié en train d’arriver à Londres pour des entretiens samedi matin.

Mais Adam, qui a passé six ans avec le club, pense que son ancienne équipe devrait envisager un choix plus à gauche.

« Je vais jeter un nom dans le chapeau: Michael Carrick », a déclaré Adam sur le podcast Sportsound de la BBC.

« Il a été à Manchester United, un grand club, un bon entraîneur. C’était un pari avec Steven.

« Vont-ils emprunter le même chemin ? Vont-ils opter pour un nom expérimenté ? Il n’y aura que trois ou quatre personnes qui sauront.

