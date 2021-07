Man Utd ressent la chaleur, alors que Raiola accélère la sortie de Pogba à prix réduit

in

Manchester United ressent la pression après que l’agent de Paul Pogba, Mino Raiola, aurait commencé à discuter des conditions de transfert pour le nouveau club de son client.

L’avenir de Pogba à Old Trafford s’est avéré un sujet constant tout au long de son deuxième passage au club. En effet, le Real Madrid a toujours eu de l’intérêt. Plus récemment, bien que le Paris Saint-Germain et Barcelone est devenu un prétendant au transfert pour le Français, qui a récemment joué à l’Euro 2020.

United est dans une situation délicate, le contrat de 290 000 £ par semaine de Pogba expirant l’été prochain.

Des rapports précédents ont affirmé que les Diables rouges craignaient que il retarde les pourparlers pour évaluer l’intérêt qui est par la suite arrivé d’ailleurs.

Maintenant, le Daily Mail rapporte que la pression sur United pour vendre a encore augmenté.

C’est parce que l’agent de Pogba Raiola a ouvert des pourparlers sur des termes personnels avec le PSG. De plus, les géants français pensent pouvoir signer le milieu de terrain pour 43 millions de livres sterling.

Ces frais représenteraient moins de la moitié des 89 millions de livres sterling que United a payés pour lui en 2016.

Alors que United voudrait plus d’argent s’ils vendaient, ils ne sont pas dans le meilleur endroit pour négocier, compte tenu de sa situation contractuelle.

De plus, l’alternative à ne pas obtenir 43 millions de livres sterling – si Pogba ne veut pas renouveler – est de le perdre gratuitement l’été prochain.

Pogba n’aurait encore donné aucune indication ferme qu’il souhaitait signer un nouvel accord exceptionnel.

Pourtant, le journal ajoute que, malgré les avancées de Raiola, United et le PSG n’ont eu aucun contact officiel.

Pogba, 28 ans, a sans doute connu sa meilleure forme à United la saison dernière, marquant des buts gagnants en Premier League et en Europa League.

L’équipe de United a commencé à prendre une nouvelle forme autour de Pogba, avec la signature de l’ailier Jadon Sancho.

Ailleurs, le manager Ole Gunnar Solskjaer voudrait également le défenseur Raphael Varane et l’arrière Kieran Trippier.

Un homme de Man Utd attire l’intérêt des transferts

Ailleurs, l’arrière latéral actuel de United Alex Telles aurait un intérêt de l’Inter Milan.

L’équipe de Serie A a commencé à regarder les Portugais après que la Roma ait mis fin à son mouvement pour lui.

Telles a eu du mal à gagner du temps à l’arrière gauche en raison de la résurgence de Luke Shaw.

Syndrome de la deuxième saison: Leeds en mission pour éviter le destin de Sheff Utd, Huddersfield, Ipswich & Reading