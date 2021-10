Man Utd resserre les rangs sur Solskjaer alors que Gary Neville ajoute du carburant au souhait de Ronaldo Zinedine Zidane

Zinedine Zidane aurait clairement indiqué qu’il serait intéressé à prendre Manchester United si les Red Devils se séparaient d’Ole Gunnar Solskjaer.

United a subi une terrible défaite au King Power Stadium lors d’un match qu’ils ont « Méritait de perdre », selon Paul Pogba. Les Red Devils n’ont remporté que deux de leurs sept derniers matchs pour mettre la pression sur Solskjaer. Et avec Liverpool, Tottenham et Manchester City à venir lors de leurs trois prochaines sorties en Premier League, la chaleur pourrait être sur le point de monter davantage sur le patron de United sous le feu.

Tout cela a conduit à affirmer que United envisage un changement au sommet. Et sur le dos de cette spéculation, Antonio Conte a été suggéré comme le principal candidat. En effet, les commentaires de l’italien ne semblaient qu’ajouter de l’huile à cet incendie.

Cependant, des rapports en Espagne affirment maintenant que Zidane a jeté son chapeau dans le ring. L’ancien patron du Real Madrid reste sans travail après avoir quitté le Bernabeu au cours de l’été.

Il a mené Los Blancos à trois victoires successives en Ligue des champions, mais est parti au cours de l’été après une campagne difficile.

Maintenant, selon l’émission de télévision espagnole El Chiringuito, Zidane a clairement indiqué qu’il serait prêt à prendre les rênes d’Old Trafford.

Le Français reste un grand nom du football mondial et, selon le rapport, ils affirment que Cristiano Ronaldo est également entièrement derrière toute nomination potentielle.

Cependant, malgré les affirmations croissantes selon lesquelles une décision pourrait bientôt être prise, les propriétaires de United, les Glazers, restent fermement dans le coin de Solskjaer.

Il reste également à croire que Solskjaer peut mettre fin à l’attente de cinq ans du club pour le trophée lors de la campagne 2021/22.

Ils pensent qu’il a besoin de temps pour intégrer leurs trois signatures estivales majeures et que, avec le temps, les résultats s’amélioreront. De plus, l’Athletic et le gourou des transferts de confiance Fabrizio Romano déclarent tous deux que cela reste le cas à la suite de la défaite 4-2 de samedi au King Power.

Gary Neville soutient Zidane pour United

Malgré cela, l’intérêt de Zidane pour le poste ne fera qu’augmenter la pression sur les épaules de Solskjaer.

Discutant de Zidane comme une option possible pour United, Gary Neville a expliqué pourquoi le Français serait un bon choix.

«Je pensais que la saison dernière, il y avait quelque chose qui se construisait. Si vous lui demandiez (Solskjaer) en privé « Voulez-vous que l’équipe de la saison dernière revienne ? » Je pense qu’il y retournerait probablement », a déclaré Neville.

«Ils ont six grenades dont les épingles ont été retirées dans le vestiaire.

« Ça peut marcher, j’ai vu [Vicente] Del Bosque gère une équipe du Real Madrid jusqu’à la Ligue des champions.

« Zidane l’a fait avec de grands joueurs. Je pense que le PSG est comme ça en ce moment. Vous voyez Pochettino là-bas et vous pensez que ce n’est pas vraiment une équipe Pochettino.

« Ole a un peu de ça maintenant. Il a Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Edinson Cavani, Paul Pogba et Harry Maguire.

La pression monte sur Solskjaer

L’équipe étoilée de United semble avoir encore mis plus de pression sur Solskjaer et Neville, ce qui pourrait avoir causé des frictions dans les vestiaires.

Il a ajouté: « Des personnages massifs dans le vestiaire. Maguire examinera [Raphael] Varane dans le vestiaire et je pense que je suis encore le meilleur chien ?

« Vous avez la dynamique de Cavani assis sur le banc qui a été supplié de rester mais qui a maintenant Ronaldo, [Marcus] Rashford et [Mason] Greenwood devant lui.

« [Jadon] Sancho est venu pour 75 millions de livres sterling et maintenant il a l’air d’entrer et de sortir. Tous ces problèmes se développent, Solskjaer doit d’une manière ou d’une autre rassembler ce groupe.

« Il doit trouver une forme défensive de base à laquelle les joueurs adhèrent. Cela permettra aux autres d’aller gagner les matchs pour lui. C’est le seul moyen pour lui de relancer la saison.

