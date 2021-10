Man Utd riposte aux critiques du voyage d’avant-match à Leicester

Manchester United a défendu sa décision de prendre un vol de 10 minutes vers Leicester avant leur affrontement en Premier League.

Les Uni L’équipe et le personnel devaient voyager en autocar vendredi, mais ont changé leurs plans en raison de perturbations sur M6. Au lieu de cela, ils se sont rendus à l’aéroport de Manchester où ils sont montés à bord d’un avion pour East Midlands, un voyage qui ne faisait que 160 kilomètres.

La décision a provoqué un contrecoup en raison de l’impact du vol sur le réchauffement climatique.

Mais les responsables des Diables rouges ont riposté aux critiques de cette décision, affirmant qu’elle était « basée sur des circonstances opérationnelles ».

En juillet, United a annoncé un partenariat avec le Renewable Energy Group, au cours duquel ils ont déclaré vouloir « faire prendre conscience de la manière dont les gens peuvent contribuer à un avenir plus propre et plus durable pour notre planète ».

Interrogé sur le voyage, le club a énuméré quatre faits sur leurs efforts pour aider l’environnement.

Ils ont d’abord déclaré qu’ils avaient une politique d’achat d’électricité verte certifiée pour tous les bâtiments et installations du club.

De plus, ils ont obtenu la certification Carbon Trust Standard pour la sixième année consécutive en 2020.

United est le premier club sportif du Royaume-Uni à obtenir une telle reconnaissance.

En plus de cela, ils ont fait référence au programme de réduction de l’énergie et du carbone de Manchester United.

Cela a permis de réaliser 12 années consécutives de réductions d’énergie et de carbone, bien que le club se soit considérablement développé au cours de cette période.

Et enfin, ils ont noté que depuis le lancement du programme en 2008, ils ont réduit les émissions de carbone annuelles de plus de 2 700 tonnes. Cette réduction équivaut aux émissions produites par 540 foyers pendant un an.

