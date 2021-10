Man Utd rivalise avec Chelsea pour le destroyer français avec Pogba Pull

Une sensation française liée à Chelsea avec le potentiel de garder Paul Pogba à Old Trafford a été confirmée comme faisant partie d’une liste restreinte de transfert de Manchester United, tandis que la légende d’Arsenal Arsène Wenger reviendra à la direction pour affronter Lionel Messi et co. – tout cela dans les potins de transfert de mercredi.

MAN UTD EYE FRENCH ACE

Manchester United sont un admirateur confirmé d’une jeune superstar française qui pourrait détenir la clé de la re-signature de Paul Pogba, selon une source de transfert de confiance.

Pogba, 28 ans, est dans la dernière année de son contrat à Old Trafford. Son début de saison fulgurant qui a vu sept passes décisives en quatre matches a montré exactement de quoi le milieu de terrain dynamique est capable.

Cependant, des liens vers des goûts de la Juventus. Le PSG et le Real Madrid ne se sont pas calmés. En effet, jusqu’à ce que Pogba signe un nouveau contrat, les vautours continueront de tourner avec Pogba capable de signer un accord de pré-contrat avec des clubs étrangers le 1er janvier.

Un facteur qui pourrait aider le club à conserver Pogba pourrait provenir de la signature d’un compatriote, Aurélien Tchouameni.

Le milieu de terrain combatif de 21 ans est déjà un habitué de son équipe nationale, jouant souvent par coïncidence aux côtés de Pogba.

La France a récemment remporté l’UEFA Nations League avec ce partenariat au cœur de son milieu de terrain. Et si l’on se fie aux récents commentaires de Pogba, cela ne le dérangerait pas de jouer plus souvent aux côtés de Tchouameni.

« Très, très bien », a déclaré Pogba à RTL à propos de son coéquipier junior (via l’Express). « Ce n’est pas un garçon, c’est un homme.

« C’est un plaisir de jouer à ses côtés. Il apporte beaucoup d’énergie. Beaucoup d’énergie, une qualité technique et physique extraordinaire.

« Nous lui souhaitons de jouer beaucoup plus de matchs et que je sois toujours à ses côtés. »

Le milieu de terrain central reste le domaine qui, selon beaucoup, empêche Man Utd de réaliser ses véritables ambitions. Mais par le gourou des transferts Fabrizio Romano, United a installé l’as lié à Chelsea sur leur liste restreinte de transferts après avoir initialement rejeté l’idée qui les intéressait au cours de l’été.

« Aujourd’hui, nous avons eu des rumeurs sur le Real Madrid », a déclaré Romano sur son podcast Here We Go (via l’Express).

« Manchester United n’essayait pas de signer Tchouameni l’été dernier. Ils ne négociaient donc pas avec Monaco pour Tchouameni.

« Il y avait beaucoup de rumeurs, mais il était sur la liste de Man United. C’est un joueur qu’ils recherchent avec beaucoup, beaucoup de joueurs mais ils ne négociaient pas pour lui.

« Chelsea et la Juventus ont ce joueur dans leur liste. Par exemple, je ne vous ai rien dit avec Van de Beek pour le moment, ils recherchent un joueur différent comme Tchouameni.

« Chelsea a ce joueur dans sa liste, alors gardez un œil sur Chelsea et la Juventus et nous verrons ce que le Real Madrid fera à ce poste. »

WENGER RETOURNE À LA PORCHE

Arsène Wenger reviendra en pirogue pour prendre en charge une équipe combinée d’Al-Hilal et d’Al-Nassr lorsque les clubs saoudiens affronteront le Paris Saint-Germain en janvier. (Courrier quotidien)

La Juventus prépare un transfert en janvier pour le milieu de terrain de Manchester City Bernardo Silva, mais pourrait avoir du mal à financer un accord compte tenu des exigences du club de Premier League. (Le soleil)

Newcastle United espère signer le défenseur barcelonais Clement Lenglet en janvier. (Le soleil)

Les chefs de Tottenham sont de plus en plus convaincus que Harry Kane restera au club après avoir été convaincus par leurs plans de reconstruction. (Étoile du jour)

Hector Bellerin a laissé entendre qu’il ne voulait pas retourner à Arsenal après la fin de son prêt avec le Real Betis. (Le miroir)

HAALAND TENUE DES POURPARLERS MAN CITY

L’agent d’Erling Haaland, Mino Raiola, devrait s’entretenir avec Manchester City en janvier sur un éventuel transfert au club de Premier League l’été prochain. (Courrier quotidien)

Galatasaray pourrait signer un autre milieu de terrain d’Arsenal en janvier au milieu des informations selon lesquelles ils auraient ouvert des pourparlers avec Mohamed Elneny. (Le soleil)

Le Real Madrid cherche à battre Manchester United et Chelsea à la signature du très prisé milieu de terrain monégasque Aurélien Tchouameni. (Courrier quotidien)

Le président de Séville, Jose Castro, a déclaré que la candidature estivale de Chelsea pour Jules Kounde aurait effacé les dettes du club d’un seul coup. (Courrier quotidien)

L’attaquant anglais Raheem Sterling, 26 ans, veut s’assurer qu’il reste un élément clé des plans du manager Pep Guardiola avant de reprendre les pourparlers contractuels avec Manchester City. (Le soleil)

LIVERPOOL PRÊTE À FAIRE UN ACCORD AVEC ARSENAL

Liverpool est prêt à vendre le milieu de terrain anglais Alex Oxlade-Chamberlain, 28 ans, – mais seulement au juste prix – avec son ancien club Arsenal intéressé. (Le miroir)

Les Reds ont également entamé des négociations pour signer l’attaquant français de Barcelone Ousmane Dembele, 24 ans, sur un transfert gratuit l’été prochain. (Courrier quotidien)

Le défenseur central allemand Antonio Rudiger, 28 ans, évaluera ses options avant de prendre une décision sur son avenir à Chelsea, son contrat actuel expirant à la fin de la saison. (Sport céleste)

Southampton, Tottenham et West Ham souhaitent signer le gardien de West Brom et de l’Angleterre Sam Johnstone, 28 ans. (Hampshire Live)

Le Real Madrid souhaite ramener l’arrière espagnol de Tottenham, Sergio Reguilon, 24 ans, au Bernabeu avant la saison prochaine. (Défense centrale)

ET PLUS DE GOSSIP DE TRANSFERT

Newcastle United ciblera un transfert pour le défenseur de Leicester City Wesley Fofana en janvier bien qu’il soit absent pour blessure de longue durée. (Étoile du jour)

Southampton n’a pas l’intention de limoger son manager Ralph Hasenhuttl. Ils estiment qu’il est toujours l’homme pour mener leur projet à long terme malgré un mauvais début de saison 2021-22. (Le soleil)

À l’opposé, les joueurs de Southampton s’attendent à ce que le patron autrichien Ralph Hasenhuttl, 54 ans, soit limogé dans les semaines à venir, le club n’ayant pas encore gagné en Premier League cette saison. (Initié du football)

Le milieu de terrain anglais Phil Foden, 21 ans, est sur le point de signer un nouveau contrat avec Manchester City. Son contrat actuel expire en 2024. (.)