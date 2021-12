Man Utd s’apprête à bénir l’hommage rendu par les fans à Ole Gunnar Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer a perdu son emploi plus tôt ce mois-ci (Photo : Charlie Crowhurst/.)

Les fans de Manchester United auraient prévu un hommage à Ole Gunnar Solskjaer pour leur prochain affrontement contre Arsenal.

Les Red Devils tenteront d’en faire un troisième match sans défaite toutes compétitions confondues lorsqu’ils affronteront les Gunners à Old Trafford jeudi soir et il devrait y avoir une reconnaissance spéciale pour le patron norvégien.

Solskjaer a été limogé plus tôt ce mois-ci à la suite d’une mauvaise série de résultats, mais reste une légende du club de son temps en tant que joueur et conserve beaucoup de respect pour avoir aidé à ramener le facteur de bien-être à United dans son sort en tant que manager.

Selon ESPN, les fans prévoient d’afficher un énorme drapeau à Stretford End lors de ce qui sera le premier match à domicile de United depuis son départ.

Les supporters de United ont approché le club pour discuter de leurs plans et l’hommage devrait maintenant se poursuivre avec leur bénédiction.

La visite d’Arsenal sera également le premier match depuis la nomination de Ralf Rangnick au poste de manager par intérim jusqu’à la fin de la saison.

Les fans de Manchester United ont toujours beaucoup d’amour pour Ole Gunnar Solskjaer (Photo : Catherine Ivill/.)

Le patron par intérim Michael Carrick sera dans la pirogue à la tête de l’équipe, mais United est toujours en train de trier le visa de travail de Rangnick qui devrait être terminé à temps pour la visite de Crystal Palace dimanche.

Solskjaer regardera très probablement l’affrontement de United avec Arsenal et il a déjà montré son appréciation aux supporters en donnant une interview d’adieu au club lors de son limogeage.

« Je voulais que nous passions à l’étape suivante pour défier la ligue, pour remporter des trophées », a-t-il déclaré. « Je veux le faire sortir, je vais partir par la porte d’entrée, car je pense que tout le monde sait que j’ai tout donné pour ce club.

« Ce club signifie tout pour moi et ensemble, nous sommes un bon match, mais malheureusement, je n’ai pas pu obtenir les résultats dont nous avions besoin et il est temps pour moi de me retirer.

« Je suis tellement honoré et privilégié d’avoir eu la confiance de faire avancer le club, et j’espère vraiment le laisser dans un meilleur état qu’à mon arrivée.

« Le conseil d’administration et les propriétaires m’ont soutenu dans [terms of] amener de bonnes personnes, de bons joueurs et je pense, ou je sais, je quitte ce club avec une meilleure équipe.

« L’environnement est fantastique, c’est un environnement que je suis fier de quitter car il faut aimer venir travailler ici. Je pense qu’il y a du potentiel dans ce club. Nous aimons tous le club et nous voulons tous qu’il continue.



