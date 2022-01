Man Utd s’enquiert de la signature « la plus probable » de Denis Zakaria en janvier

Manchester United surveille Denis Zakaria avant sa sortie du Borussia Mönchengladbach, mais fait face à une forte concurrence, selon diverses sources.

Le contrat de Zakaria expire à la fin de la saison et Gladbach a déjà confirmé son départ. Il s’agit maintenant de savoir s’ils vont encaisser ce mois-ci ou le laisser partir gratuitement à la fin de la saison.

Quoi qu’il en soit, plusieurs clubs font la queue pour l’impressionnant international suisse. Il a déjà été lié à Arsenal et Liverpool, tandis que On pense qu’Aston Villa a également rejoint la course.

Zakaria peut viser haut lors du choix de son prochain club à en juger par le calibre des équipes qui montrent un intérêt. Il y a eu quelques mises à jour sur son avenir ces derniers jours, clarifiant exactement où il pourrait se retrouver.

Premièrement, Stretty News couvre les affirmations de Jonathan Shrager selon lesquelles Man Utd est l’un des quatre clubs à s’être renseigné sur Zakaria pour un transfert en janvier. Les autres sont les rivaux du duo de Liverpool et de Bundesliga, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund.

Les quatre clubs ont également été mentionnés dans un rapport ultérieur du Daily Mirror. Selon le journal, Man Utd traque Zakaria. Le Mirror liste Liverpool, Bayern, Dortmund, Barcelone et Juventus comme compétition.

Pour Man Utd, la signature d’un nouveau milieu de terrain est leur prochaine priorité dans la fenêtre de transfert. Ralf Rangnick veut quelqu’un avec une « présence physique », et Zakaria – qui mesure 6 pieds 3 pouces – fait l’affaire.

Mais il est également admiré pour ses qualités sur le ballon et la façon dont il affecte les transitions offensives. Par conséquent, il a beaucoup d’attributs qui séduisent.

Zakaria cible très probablement Man Utd

United pourrait donc faire un pas pour Zakaria en janvier pour battre la concurrence. Le joueur de 25 ans est toujours évalué dans la fourchette des 25 millions de livres sterling.

Cependant, le Mirror dit que Rangnick se concentre actuellement sur l’élimination des joueurs indésirables avant l’été, date à laquelle ils viseront à améliorer leur équipe pour un éventuel défi pour le titre.

Il n’est cependant pas impossible qu’ils se penchent tôt sur l’ajout potentiel de Zakaria.

Alternativement, Man Utd pourrait penser au duo de RB Leipzig Amadou Haidara et Christopher Nkunku. Rangnick a déjà travaillé avec les deux joueurs. Même ainsi, le Mirror dit que Zakaria est le joueur «le plus probable» à arriver à Old Trafford – le cas échéant.

Les fans de Man Utd qui veulent sortir Rangnick ne seront pas satisfaits de l’homme pressenti pour être en charge en 2022/23

Le milieu de terrain de Man Utd pourrait encore faire sa place

Alors que Zakaria pourrait arriver à Manchester, un homme sur son chemin pourrait être Donny van de Beek.

Van de Beek n’a joué que 199 minutes en six matches avant le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer en novembre.

De plus, il n’a joué qu’un peu plus de 90 minutes lors des six matches du patron par intérim Ralf Rangnick.

Ainsi, les liens avec un éloignement du milieu de terrain refont surface. Barcelone et le Real Madrid auraient manifesté un intérêt récent.

Dans le but d’organiser un transfert en janvier, Van de Beek a mis fin à son association avec le représentant Guido Albers en octobre. Il a ensuite commencé à travailler aux côtés de l’agent rival Ali Dursan.

Le Sunday Mirror a rapporté, cependant, que Dursan ne peut pas représenter Van de Beek sans la permission d’Albers. Et avec Albers refusant de déroger à son accord, ils ont affirmé qu’un transfert semblait désormais peu probable.

Selon une nouvelle affirmation de Shrager, cependant, Van de Beek pourrait encore s’échapper.

Le journaliste a écrit sur Twitter : « Concernant la situation de l’agent de Donny Van de Beek, le propriétaire de HCM Sports Management, Hasan Cetinkaya, s’occupe des affaires de Donny.

« L’ancien agent de VDB a un contrat qui ne couvre que le Royaume-Uni, mais pas le monde entier, donc sa nouvelle agence peut techniquement encore négocier un transfert à l’étranger. »

En conséquence, les liaisons de transfert avec Barcelone et Madrid pourraient encore avoir du poids.

