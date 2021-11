Man Utd: Solskjaer surpris par la réclamation de Harry Maguire après la perte de Man City

Le patron de Man Utd, Ole Gunnar Solskjaer, a été surpris par la déclaration de Harry Maguire (Photo: Stadium Astro)

Ole Gunnar Solskjaer a été surpris par l’affirmation d’Harry Maguire selon laquelle Manchester United « manquait de conviction » lors de sa défaite dans le derby contre Manchester City.

L’équipe de Pep Guardiola a complètement dominé les Red Devils à Old Trafford samedi et a remporté une victoire 2-0 grâce au but contre son camp d’Eric Bailly et à la frappe de Bernardo Silva à la mi-temps.

Alors que c’était un autre exemple de Man City soulignant leur désir et leur capacité à défendre le titre de Premier League, Man United est de retour à la case départ, ayant brièvement semblé se remettre de son marasme le week-end dernier avec une victoire 3-0 sur Tottenham.

Dans l’une de ses interviews d’après-match, on a demandé à Solskjaer s’il était « inquiétant » que certains de ses joueurs aient admis qu’ils « manquaient de conviction » pendant le derby.

Mais un Solskjaer déconcerté a répondu: « Ont-ils dit qu’ils manquaient de croyance? »

L’intervieweur a répondu : « [Harry] Maguire vient de dire qu’en seconde période, l’équipe ou certains joueurs n’avaient pas la conviction qu’ils pouvaient le faire.

« Je sais que la psychologie est importante pour vous, alors à quel point est-ce une inquiétude et comment pouvez-vous y remédier ? »

Semblant accepter le verdict, Solskjaer a ensuite déclaré: « C’est une grande chose, nous sommes des êtres humains.

« C’est mon travail maintenant de travailler pour entrer dans le prochain match avec la bonne mentalité, une mentalité de vainqueur et une mentalité plus positive.

« Bien sûr, lorsque vous jouez, vous risquez de perdre confiance pendant le match lorsque vous ne pouvez pas accéder au ballon. Ces transitions pour lesquelles nous sommes si bons, nous ne pouvions tout simplement pas en avoir assez.

Pendant ce temps, le milieu de terrain des Red Devils Bruno Fernandes a exhorté ses coéquipiers à « se regarder dans le miroir » après la défaite démoralisante de Manchester United.

Manchester City a remporté la victoire dans le derby de samedi à Old Trafford (Photo: .)

« Nous devons parler moins et faire plus », a déclaré Fernandes à Sky Sports. ‘Je dis la même chose.

«Nous devons changer parce que cela s’est déjà produit de nombreuses fois. Ce que nous avons fait n’était pas suffisant.

« Si nous voulons être au même niveau qu’eux, nous devons en faire plus car ils ont montré que nous n’étions pas au même niveau. Chacun doit se regarder.

« Vous devez vous regarder dans le miroir pour voir ce que vous faites de mal. Vous ne pouvez pas changer la mentalité de quelqu’un d’autre, vous devez vous regarder et comprendre ce que vous pouvez faire de mieux.

Plus : Manchester United FC



Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();