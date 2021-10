Man Utd a fait écho aux paroles de l’ancien favori Park Ji-sung après que le Sud-Coréen ait exhorté les fans du club à cesser de chanter une chanson offensante en son honneur.

se garer, maintenant âgé de 40 ans, était connu pour ses performances infatigables au cours de son séjour de sept ans à Old Trafford. Quatre fois vainqueur de la Premier League, Park s’est souvent vu confier le lancement des grands matches par l’ancien patron Sir Alex Ferguson.

Homme Utd les fans chantent toujours au nom de Park à ce jour, bien que la nature de la chanson qu’ils chantent ait incité Park à leur demander d’arrêter.

Park a déclaré qu’il avait été incité à s’exprimer après avoir entendu la chanson chantée par les fans de Man Utd à Molineux en septembre. Cela a coïncidé avec le dévoilement par les Wolves de leur propre star sud-coréenne, Hwang Hee-chan.

“Je suis vraiment désolé qu’il entende cela”, a déclaré Park au podcast UTD (via la PA).

“Je sais que les fans de United ne lui veulent aucune offense pour cette chanson. Mais je dois quand même éduquer les fans à arrêter ce mot (viande de chien), qui est généralement de nos jours une insulte raciale envers le peuple coréen.

“Ce mot en particulier est très inconfortable pour les Coréens, et je suis vraiment désolé pour les jeunes joueurs qui ont entendu ce genre de chanson”, a ajouté Park.

« En Corée, les choses ont beaucoup changé. Il est vrai qu’historiquement, nous avons mangé de la viande de chien, mais de nos jours, en particulier la jeune génération, ils la détestent vraiment. La culture a changé.

“Je demande vraiment aux fans d’arrêter de chanter ce mot. Cela gêne les Coréens lorsqu’ils entendent cette chanson. Il est temps d’arrêter.

Man Utd a officiellement soutenu les sentiments de Park, déclarant (via l’Autorité palestinienne): “Manchester United soutient pleinement les commentaires de Ji-sung et exhorte les fans à respecter ses souhaits.”

Les difficultés de Barcelone pour nommer Xavi pourraient ouvrir la porte à deux autres successeurs potentiels de Koeman

Fernandes supplie ses coéquipiers d’arrêter le trait nocif

Pendant ce temps, Bruno Fernandes a fait savoir sans équivoque à ses coéquipiers de Manchester United que le match nul de samedi avec Everton n’est tout simplement pas assez bon et qu’une amélioration urgente est nécessaire.

Man Utd a dû se contenter d’un match nul décevant contre Everton samedi. Les Red Devils ont pris les devants mais ont sensiblement baissé d’intensité après la frappe d’Anthony Martial. C’est, selon Fernandes, quelque chose qui ne peut tout simplement plus se produire.

“Bien sûr, je pense que c’est vraiment difficile pour nous”, a déclaré la star portugaise à MUTV. «Nous avons très bien joué en première mi-temps, nous nous sommes créés beaucoup d’occasions. En deuxième mi-temps, nous ralentissons à nouveau. Encore une fois, nous faisons cette erreur. Nous devons apprendre.

« Nous devons apprendre et le moment est venu parce que nous ne pouvons plus le faire. Nous l’avons fait tellement de fois que nous ne pouvons pas ralentir le jeu lorsque nous gagnons.

« Nous devons aller plus vite, marquer à nouveau un, deux buts et après, OK, vous pouvez ralentir et les faire courir un peu plus.

«Mais nous devons continuer maintenant. Ça ne sert à rien… on peut être frustré à cause du résultat, bien sûr. Mais nous devons revenir après l’équipe nationale et être prêts pour les prochains matchs. »

LIRE LA SUITE: Man Utd optimiste quant à la mise à niveau de Pogba malgré des ennemis familiers cachésg