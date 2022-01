Man Utd subit un double coup alors que la star est bloquée et que les jeunes snobent le mouvement

Manchester United a subi un double coup car un homme en fuite est coincé à Old Trafford et une jeune star a snobé leurs avances.

À peine deux jours dans la fenêtre de janvier et les Diables Rouges« Les plans de transfert ont pris un coup. Ils ont un certain nombre de joueurs mécontents qui veulent sortir en 2022. Et l’un d’eux, Donny van de Beek, semblait prêt à partir ce mois-ci.

Cependant, cela ne se produira plus en raison de problèmes liés à son changement d’agent plus tôt cette saison, selon The Mirror.

Le milieu de terrain a rompu les liens avec le conseiller à long terme Guido Albers en octobre. Il n’avait pas réussi à obtenir une sortie vers Everton.

Cependant, Albers a refusé de relever Van de Beek du contrat de deux ans qu’il a signé il y a 18 mois. Par conséquent, son collègue Ali Dursan n’est pas en mesure de représenter l’international néerlandais et de le faire partir jusqu’à l’été.

Cela signifie que Van de Beek restera plus longtemps sur la touche après un début déjà chaotique de sa carrière à United.

Ralf Rangnick l’aurait ignoré. Le club doit donc payer le salaire d’un joueur qu’il vendrait autrement avec plaisir.

Non seulement ce problème est survenu, mais les Diables rouges ont également perdu la signature de Ricardo Pepi, 18 ans.

Le prodige américain a été observé par eux et leurs rivaux de Premier League Liverpool – mais les deux ont été battus.

Selon Fabrizio Romano, Pepi devrait rejoindre l’équipe allemande du FC Ausburg en provenance du FC Dallas.

Ses exploits pour son équipe nationale et en MLS lui ont valu un montant record de 20 millions de dollars, avec des ajouts inclus dans le contrat.

L’attaquant s’est rendu avec son agent à Munich. Il subit un examen médical dimanche avant de mettre la plume sur un contrat de cinq ans. Bien sûr, United ou Liverpool pourraient à nouveau le poursuivre pendant cette période.

L’espoir uni grandit pour Rice

Pendant ce temps, United est devenu plus confiant quant à un accord massif pour Declan Rice à la suite de la mauvaise forme récente de West Ham, selon un rapport.

Le milieu de terrain est devenu l’une des stars les plus recherchées de la Premier League avec son ascension ces dernières saisons. Après avoir fait ses débuts dans l’élite à la fin de la saison 2016/17, il totalise 150 sorties dans la compétition.

De plus, le joueur de 22 ans est devenu un élément essentiel de l’équipe d’Angleterre et a joué à l’Euro 2020.

En conséquence, United a les yeux rivés sur Rice depuis un certain temps pour un éventuel déménagement à Old Trafford. Et cet été pourrait enfin être le moment où ils l’attrapent…

