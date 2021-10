Man Utd subit une secousse majeure à Haaland alors que Tuchel révèle les pourparlers de transfert de Chelsea

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a révélé que le club avait ouvertement discuté d’un transfert qui ferait la une des journaux pour l’attaquant Erling Haaland.

Le joueur de 21 ans s’est fait l’un des talents les plus excitants d’Europe après sa récente ascension. En effet, après avoir joué pour le RB Salzbourg, il a suscité l’intérêt de plusieurs clubs dont Manchester United.

Cependant, il a choisi le Borussia Dortmund en décembre 2019 et il a depuis marqué 70 buts en 69 matchs.

Le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer a gardé un œil sur les transferts de son compatriote norvégien Haaland. L’attaquant aurait une clause libératoire d’une valeur de 64 millions de livres sterling dans son contrat qui s’active l’été prochain.

Mais Chelsea a envisagé sa signature cet été avant d’opter pour Romelu Lukaku.

Néanmoins, dans une interview avec Bild (via Sport Witness), le patron des Blues Tuchel a révélé des discussions franches sur un transfert pour Haaland.

« Nous avons parlé d’Erling Haaland à plusieurs reprises, y compris pendant le mercato. Mais ensuite, cela semblait absolument irréaliste et pas du tout faisable », a déclaré le manager.

« Nous parlons de lui régulièrement, bien sûr, car c’est un joueur fantastique et clairement la figure déterminante à Dortmund, qui est un grand rival pour nous en Ligue des champions. »

Tuchel a également déclaré qu’il n’aurait « aucun problème » à intégrer Haaland dans son équipe aux côtés de Lukaku, bien qu’il n’ait dépensé que récemment 97,5 millions de livres sterling pour le Belge.

Il a ajouté: « Vous voulez dire deux en haut [with] Lukaku et Haaland ? On peut en parler (rires) !

« Je ne pense pas que nous ayons encore été vraiment sérieux à ce sujet, mais voyons ce qui se passera dans les prochaines semaines. »

Chelsea a peu de lacunes dans son équipe et l’arrivée de Lukaku a bloqué la seule notable. Cependant, Chelsea et Manchester City ont la réputation de continuer à dépenser gros pour s’améliorer constamment.

Haaland laisse échapper un scénario parfait

Dans d’autres nouvelles, Haaland aurait laissé échapper qu’il pensait qu’un passer en Premier League serait parfait pour sa carrière.

Haaland a choisi l’Allemagne comme prochaine destination après avoir quitté l’Autriche car il voyait la meilleure voie de développement.

Cependant, il a maintenant fait ses preuves en Bundesliga et en Ligue des champions et il pourrait bien passer l’été prochain avec sa clause libératoire.

Selon un rapport, il pense qu’un passage dans l’élite anglaise serait sa prochaine étape parfaite.

