Man Utd transfère « bien sur la bonne voie » pour janvier alors que la décision de Barcelone sur Cavani est attendue « dans quelques heures »

Barcelone s’attendrait à conclure un accord pour signer l’attaquant de Manchester United Edinson Cavani en janvier, le club de LaLiga n’attendant que la confirmation d’Old Trafford.

L’attaquant vétéran n’a pratiquement pas figuré cette saison, principalement en raison de problèmes de blessures. En effet, Cavani n’a marqué qu’une seule fois en huit apparitions dans toutes les compétitions pour une équipe des Red Devils qui a été largement décevante.

Le retour estival de la légende du club Cristiano Ronaldo n’a pas fait grand-chose pour aider ses espoirs de plus de temps de jeu. Et avec Cavani hors contrat l’été prochain, le joueur de 34 ans a été fortement lié au Barça.

Maintenant, un rapport du journal catalan Sport (via Sport Witness) affirme que la décision est «en bonne voie» avant l’ouverture de la fenêtre le mois prochain.

Le rapport ajoute que Cavani est prêt à accepter une baisse de salaire pour déménager en Catalogne. Tout ce dont il a besoin maintenant, c’est du signe de tête des chefs de transfert de United, avec une décision attendue « dans les prochaines heures ».

Barcelone espère également que United déchirera le contrat du joueur et le laissera signer un contrat gratuit. Cela aurait de toute façon été le cas l’été prochain, mais autoriser le joueur à partir le Nouvel An le réduirait de la masse salariale.

Berbatov raconte le traitement de Cavani

Bien qu’il soit en proie à des problèmes de blessures, l’ancien attaquant de United, Dimitar Berbatov, affirme qu’il n’est « pas juste » que Cavani n’ait pas joué plus de fois pour les Red Devils cette saison.

Il a déclaré à Betfair : « Malgré une bonne saison la dernière fois, Cavani n’a pas assez joué. Quand quelqu’un comme Ronaldo entre dans le club, il prend tous les projecteurs, il joue tous les matchs et dans le monde du football, cela se produit.

« Ce n’est pas une situation juste parce que Cavani a si bien fait pour l’équipe la saison dernière. Il a décroché un nouveau contrat mais Ronaldo a pris sa place dans l’équipe. Ce n’est pas juste mais cela arrive dans le football.

« S’il y a une chance pour Cavani de quitter le club, s’il y a une offre de Barcelone, alors bien sûr il pensera à la prendre pour obtenir plus de football, et s’il obtient plus de temps de jeu en Liga alors je soutiendrai lui et dites ‘Allez-y et jouez, ça sonne comme une bonne affaire, beaucoup d’argent et vous n’avez plus 24 ans.’

United affrontera Chelsea pour l’homme des Wolves

Pendant ce temps, Ralf Rangnick pourrait combattre Thomas Tuchel hors du terrain le mois prochain après qu’un rapport ait détaillé l’intérêt de Manchester United et Chelsea pour le milieu de terrain des Wolves Ruben Neves.

Le milieu de terrain a été un point de discorde pour Tuchel et Chelsea cette saison. Les blessures et le Covid-19 ont récemment ravagé leurs options au centre du parc. Cela a conduit Reece James à jouer 90 minutes au milieu de terrain contre le Zenit St Petersburg début décembre.

Le joueur de l’Atletico, Saul Niguez, n’a pas réussi à s’enflammer en Premier League. Chelsea semble peu susceptible de rendre son déménagement temporaire permanent à la fin de la saison.

Conor Gallagher reviendra de son prêt à Crystal Palace pour renforcer les rangs. Cependant, un nouveau visage au milieu serait toujours du goût de Tuchel.

Un rapport de l’Espagne la semaine dernière a déclaré Tuchel avait «exigé» Chelsea à signer Ruben Neves. L’international portugais de 24 ans pourrait être disponible pour environ 45 millions d’euros.

Cependant, un nouveau rapport du Mirror (citant la presse espagnole) a mis Manchester United dans le cadre.

Rangnick a immédiatement identifié les problèmes au milieu de terrain

Eux aussi cherchent des renforts au milieu de terrain. patron par intérim Rangnick a identifié le poste comme le premier domaine que United devrait améliorer lors de son premier entretien pour le poste.

Amadou Haidara du RB Leipzig a été mentionné. Des objectifs plus ambitieux sont Kalvin Phillips de Leeds et la sensation du Borussia Dortmund Jude Bellingham.

Mais selon le Mirror, une option plus réaliste beaucoup plus proche de chez nous est Neves.

C’est parce que les loups auraient toujours des difficultés financières en raison de la pandémie de Covid. Un certain nombre de leurs stars les plus en vue pourraient être disponibles pour le transfert, y compris Neves.

Man Utd est considéré comme un club dans le mix pour tirer parti de la situation difficile des Wolves. Cependant, Chelsea, avec Arsenal, Liverpool et Tottenham sont également attentifs au sort des Wolves.

