Man Utd va devenir patron par intérim en interne alors que l’agent de la star veut que Solskjaer sorte

Manchester United serait prêt à limoger le patron assiégé Ole Gunnar Solskjaer, avec un ancien milieu de terrain sur le point de prendre temporairement la direction d’Old Trafford.

Le Manchester Evening News affirme que les dirigeants du club ont décidé qu’ils devaient agir maintenant à la suite de la défaite humiliante 4-1 à Watford samedi. À cette fin, le directeur technique Darren Fletcher pourrait être en charge dès l’avant-dernier match de groupe de la Ligue des champions mardi à Villarreal. Fletcher devrait être assisté par Michael Carrick.

On a dit aux HOMMES que United allait licencier Solskjaer et que le club finalise le programme de rémunération du Norvégien d’environ 7,75 millions de livres sterling.

Les diables Rouges ont jusqu’à présent minimisé les discussions selon lesquelles Zinedine Zidane prendrait le relais du Norvégien. On pense que ces liens sont utilisés pour garder un Cristiano Ronaldo de plus en plus frustré heureux.

Il est entendu que l’agent de Ronaldo, Jorge Mendes, voulait avoir l’assurance qu’une action décisive au niveau de la direction aurait lieu peu de temps après la débâcle de Watford.

Ronaldo a joué sous Zidane au Real Madrid lorsqu’ils ont remporté trois Ligues des champions successives entre 2016 et 2018. Tous deux ont quitté le club le même été.

Fletcher était dans l’abri de United pour le match de samedi à Vicarage Road, après avoir observé des matchs depuis la surface des réalisateurs.

Le moment du retrait prévu de Solskjaer soulèvera également d’autres questions sur la gestion de United par les propriétaires du club.

United a résisté au limogeage de Solskjaer à la suite de la défaite 5-0 de Liverpool le 24 octobre. À ce moment-là, ils avaient six jours d’écart jusqu’à leur prochain match à Tottenham, qu’ils ont finalement remporté, bien qu’une autre défaite contre Manchester City ait rapidement suivi.

Les Diables rouges ont également décidé de ne pas licencier Solskjaer lors de la quinzaine internationale de novembre. C’est traditionnellement un moment populaire pour que les clubs changent de manager.

Qui est le numéro un ? Compte à rebours des cinq meilleurs arrêts de la saison par les gardiens de la Premier League

C’est l’heure du changement alors que le trio s’aligne

Le MEN a révélé cette semaine que la hiérarchie du club avait décidé qu’il était temps de changer. Ceci malgré le fait que Solskjaer n’a signé un nouveau contrat de trois ans qu’en juillet.

Solskjaer s’est excusé auprès des supporters de United à plein temps à Vicarage Road mais beaucoup l’ont bruyamment et spécifiquement hué.

United, septième du classement, a concédé 15 buts lors de ses quatre dernières défaites contre Watford, Manchester City, Liverpool et Leicester. La défaite 5-0 de Liverpool a été leur pire défaite à domicile face à leurs plus grands rivaux.

Le vice-président exécutif sortant Ed Woodward ni aucun membre de la famille Glazer, propriétaire du club, n’étaient présents à Watford. Le directeur général Richard Arnold, qui pourrait succéder à Woodward, n’était pas non plus présent.

En termes de qui pourrait prendre la relève en tant que nouveau patron permanent, trois noms sont mentionnés.

Brendan Rodgers serait leur candidat préféré. Cependant, Leicester a pris 15 points en 12 matchs en championnat ce trimestre.

Rodgers est sous contrat à Leicester jusqu’en juin 2023. Mais il a déclaré avant la défaite de samedi contre Chelsea qu’il était plus qu’heureux au King Power.

Les chiffres de United sont également impressionnés par l’entraîneur de l’Ajax Erik Ten Hag et l’entraîneur espagnol Luis Enrique. Cependant, le fait que Rodgers ait une expérience significative en Premier League lui donne un clin d’œil aux deux autres.

LIRE LA SUITE: Rio Ferdinand affronte Gary Neville avec une énorme réclamation pour le sac de Solskjaer