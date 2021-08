Man Utd va imiter une stratégie réussie alors que la lutte pour les prêts bidirectionnels prend forme

Manchester United pourrait envoyer l’un de ses espoirs de l’académie sur une voie familière pour poursuivre son développement dans le championnat, selon les rapports.

James Garner est avec Man Utd depuis le niveau des moins de 8 ans. Ses débuts seniors ont eu lieu en février 2019, quelques semaines avant son 18e anniversaire. Depuis lors, il a joué pour leur première équipe à six reprises. Aucune de ces apparitions n’a eu lieu la saison dernière, car il était prêté.

Garner a commencé la campagne 2020-21 dans le championnat avec Watford. Bien qu’il y ait fait 21 apparitions, United a jugé préférable pour lui de se développer ailleurs après avoir commencé à s’effacer de la première équipe sous Xisco. Ainsi, ils ont interrompu son prêt en janvier et l’envoya à la place à Nottingham Forest.

Son passage au City Ground a été positif, avec quatre buts en 20 apparitions. Par conséquent, United voudra qu’il poursuive sur sa lancée la saison prochaine.

Il n’est toujours pas prêt pour sa propre équipe première, donc un autre prêt lui serait bien utile. À cette fin, selon The Sun, Forest aimerait le reprendre.

Cependant, son compatriote Sheffield United est également intéressé par ses services après sa relégation de la Premier League.

Les Blades entretiennent de bonnes relations avec Man Utd, qui leur a prêté Dean Henderson pendant deux saisons entre 2018 et 2020. Désormais, le gardien anglais est un joueur important à Old Trafford.

Par conséquent, le milieu de terrain Garner pourrait suivre un chemin similaire à Bramall Lane et vice-versa. La partie sud du Yorkshire est prête à payer pour l’accord de prêt.

Le nouveau patron des Blades, Slavisa Jokanovic, envisage un rôle important pour Garner – en particulier si Sander Berge part – car ils visent un retour instantané au sommet.

Ainsi, Man Utd devra peser soigneusement quelle serait la meilleure option pour leur jeune talent, qui est sous contrat pour une autre année cruciale de son développement.

Le milieu de terrain de Man Utd en demande future

Un autre milieu de terrain de Man Utd qui a passé la saison dernière en prêt est Andreas Pereira, qui est plus expérimenté que Garner et est donc à un moment encore plus critique de sa carrière.

L’international brésilien de 26 ans a récemment évoqué son avenir, affirmant que lui et le club sont sur la même longueur d’onde.

Pereira a déclaré à TNT Sports : « Je suis prêt à jouer, je ne suis plus un garçon. Je suis un homme prêt à prendre des responsabilités.

«Je suis sûr qu’avec du temps de jeu et de la continuité en tant que titulaire à mon poste, je peux montrer ce que j’ai fait à l’académie, je peux marquer plus de buts et faire des passes décisives. Un joueur de ma position a besoin de la confiance nécessaire pour jouer et de la liberté d’oser sur le terrain.

« A Manchester ou ailleurs, le moment est venu de jouer, d’avoir au moins une heure par match sur le terrain, d’avoir la confiance de jouer. Je veux être heureux, me sentir important.

« Nous nous concentrons sur la recherche du meilleur pour ma carrière. C’est ce que pense mon personnel. Et je sais que United veut la même chose.

