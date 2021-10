Man Utd vise trois stars de Barcelone au milieu du déménagement de Nemanja Matic

Manchester United est prêt à demander l’une des trois stars de Barcelone en échange d’un homme de l’équipe indésirable, une cible de premier plan d’Arsenal a demandé à quitter son club actuel, tandis que les potins sur les transferts de lundi affirment qu’il y a de l’incrédulité à Newcastle après l’émergence de leur budget de transfert de janvier.

LES STARS DE BARCELONE FONT APPEL À MAN UTD AMID MATIC MOVE

Manchester United envisagerait une approche pour l’une des trois stars de Barcelone en janvier.

Le rapport intervient alors que de plus en plus d’affirmations selon lesquelles Barcelone préparent une poussée pour signer Nemanja Matic dans la fenêtre d’hiver.

L’international serbe est en fin de contrat en 2023 et un renouvellement semble peu probable à l’âge de 33 ans.

Le milieu de terrain longiligne a représenté United en 165 matches. Cependant, son séjour à Old Traffird pourrait toucher à sa fin. En effet, cette saison, Matic a débuté trois des huit premiers matchs de United en Premier League.

Fred et Scott McTominay restent le duo de départ préféré d’Ole Gunnar Solskjaer dans le double pivot. De plus, ce domaine semble être celui que United est le plus susceptible de renforcer à la prochaine opportunité sur le marché des transferts.

Et avec Ronald Koeman prêt à payer des frais à sept chiffres pour Matic, une sortie semble être sur les cartes.

Cependant, selon le Daily Express, United pourrait plutôt chercher à utiliser Matic comme un poids pour débaucher une star du Barca.

Et le journal affirme qu’ils ont trois hommes sur leur liste de personnes recherchées, avec Sergino Dest la cible n ° 1.

Solskjaer cherche désespérément à recruter un nouvel arrière droit pour concurrencer Aaron Wan-Bissaka. Et l’international américain Dest pourrait faire l’affaire.

United est également prêt à considérer Sergi Roberto, qui peut également couvrir à l’arrière droit. La star polyvalente, 29 ans, préfère cependant jouer à la base du milieu de terrain.

Le troisième joueur qui les intéresserait est le milieu de terrain expérimenté Sergio Busquets. Aujourd’hui âgé de 33 ans, il n’y a rien dans le jeu que le milieu de terrain n’ait gagné.

Reste à savoir s’il quittera le camp de Nou, bien qu’il remplacera Matic à l’identique.

LE BUDGET DE JANVIER RÉVÉLÉ À NEWCASTLE RICHES EN CASH

Les nouveaux propriétaires de Newcastle ne mettront à disposition que 50 millions de livres sterling pour de nouveaux transferts en janvier, pensant que c’est le manager, plutôt que les joueurs, qui a besoin d’une mise à niveau. (Le télégraphe du jour)

Newcastle United intensifiera cette semaine sa recherche d’un nouveau manager cette semaine avec Roberto Martínez, Steven Gerrard et Unai Emery émergeant comme principaux prétendants pour remplacer Steve Bruce. (Les temps)

L’une des principales cibles de transfert d’Arsenal, Luka Jovic, a déclaré au Real Madrid qu’il souhaitait quitter le club « dès que possible ». (Étoile du jour)

Manchester United craint une autre énorme manifestation de supporters avant leur rendez-vous à Old Trafford avec Liverpool dimanche prochain, la police locale étant déjà en alerte rouge. (Étoile du jour)

Ole Gunnar Solskjaer n’est pas confronté au limogeage à Manchester United, les Glazers croyant pleinement en son projet à long terme. (Le soleil)

Jack Wilshere a exhorté Declan Rice à ignorer les transferts potentiels à Chelsea et Manchester United et à rester avec West Ham. (Le soleil)

DUSAN VLAHOVIC TRANSFERT DERNIER

La Fiorentina est prête à renoncer à prolonger le contrat de Dusan Vlahovic avec Tottenham et Newcastle prêts à s’affronter. (Le soleil)

Chelsea devra peut-être rappeler Billy Gilmour de son prêt à Norwich en janvier, Daniel Farke affirmant que ce n’est pas son travail de développer des joueurs pour d’autres clubs. (Le soleil)

Arsenal garde un œil sur l’attaquant de Southampton Mohamed Elyounoussi après son impressionnant début de saison. (Le soleil)

Burnley espère recruter le milieu de terrain de Chelsea Ross Barkley en janvier. (Le soleil)

Le gardien d’Everton Jordan Pickford était à la hauteur de ses vieux tours après avoir inscrit les tireurs de penalty de West Ham sur sa bouteille d’eau. (Le soleil)

Le défenseur de Séville Jules Kounde aurait dit à son agent d’ouvrir des pourparlers avec Manchester United. (Le soleil)

ANSU FATI IMPASSE DE BARCELONE

Barcelone est dans une impasse avec Ansu Fati et son agent Jorge Mendes sur un nouveau contrat, son contrat expirant à la fin de la saison. (Courrier quotidien)

Manchester United envisage de lancer une recherche de maîtres architectes en vue de moderniser Old Trafford. (Courrier quotidien)

Eberechi Eze termine un retour choc à l’entraînement de Crystal Palace après une récupération plus rapide que prévu d’une grave blessure au tendon d’Achille. (Courrier quotidien)

Le PSG ciblera Erling Haaland s’il perd Kylian Mbappe l’été prochain, avec Robert Lewandowski comme autre option. (Courrier quotidien)

L’agent de Matthijs de Ligt, Mino Raiola, aurait été en contact avec Chelsea, Manchester City et Barcelone au sujet d’un éventuel déménagement. (Courrier quotidien)

ET PLUS DE GOSSIP DE TRANSFERT

Le Real Madrid espère attirer le gourou du transfert de Liverpool Michael Edwards en Espagne à la fin de son contrat l’été prochain. (Courrier quotidien)

Les équipes de Premier League doivent toujours emmener deux entraîneurs pour les matchs au lieu d’un, provoquant une pénurie de véhicules et de chauffeurs plus bas dans les ligues. (Courrier quotidien)

Les clubs de haut vol se préparent à une nouvelle crise du Covid. C’est au milieu des inquiétudes que le gouvernement pourrait bientôt leur dire de n’autoriser que les supporters qui ont été doublés en matchs. (Courrier quotidien)

Barcelone pense qu’Ousmane Dembele est déjà proposé à d’autres clubs, dont Manchester United et Liverpool. L’ailier français peut signer un accord de pré-contrat avec n’importe quel club hors d’Espagne à partir du 1er janvier. (Daily Mirror)

Le défenseur de la Lazio Luiz Felipe s’est excusé après avoir sauté sur le dos de Joaquín Correa de l’Inter, un ancien coéquipier, alors qu’il célébrait après le coup de sifflet final lors d’une victoire 3-1 pour le club de Rome samedi. (Le gardien)

Aston Villa traque l’ancien défenseur des Hearts Aaron Hickey, qui semble prêt à quitter Bologne. (Le soleil écossais)