MANA, SAND, AXS : Pourquoi les cryptos Metaverse sont-ils en panne aujourd’hui ?

Les taureaux de la crypto, les drogués des médias sociaux et les futurologues de la technologie font partie de ceux qui pensent que le métavers est la prochaine industrie à prospérer. La technologie Blockchain permet aux utilisateurs d’étendre leur présence sociale au-delà du domaine bidimensionnel et dans la réalité virtuelle ; plus important encore, il permet aux utilisateurs eux-mêmes de définir les règles et de régir les plateformes sur lesquelles ils passent leur temps. Mais récemment, ces cryptos que beaucoup appellent l’avenir des réseaux sociaux sont dans la tourmente. Pourquoi les cryptos du métaverse sont-ils en panne aujourd’hui ? L’industrie pourrait voir une correction alors que les investisseurs se rendent compte que le métaverse n’arrive pas aussi vite qu’ils l’avaient pensé.

Presque toutes les crypto-monnaies sont sur les patins aujourd’hui. Le marché est orienté à la baisse à la suite d’une récente correction des Bitcoin (CCC :BTC-USD) des prix; la pièce se négocie actuellement en dessous de 50 000 $ après avoir atteint un sommet de près de 70 000 $ au cours des derniers mois. Cependant, une industrie qui supporte la punition plus que d’autres est le métavers.

Les cryptos du métaverse sont chauffés à blanc depuis octobre. Le changement de marque de Facebook en Méta-plateformes (NASDAQ :FB), couplé à sa vidéo teaser pour un projet de métaverse à venir, a suscité un vaste intérêt pour les métaverses basés sur la blockchain. L’augmentation de la publicité envoyée des pièces telles que Decentraland (CCC :MANA-USD) et Axie Infini (CCC :AXS-USD) monte en flèche. Les choses continuent de s’accélérer alors que d’autres réseaux comme bac à sable (CCC :SABLE-USD) commencent à déployer leurs premières itérations de leurs propres plateformes de réalité virtuelle.

Pourquoi Metaverse Cryptos est-il en panne aujourd’hui ? La dynamique ralentit alors que les investisseurs à court terme font leurs sorties.

Ces pièces continuent de susciter l’intérêt, mais ces derniers jours, leurs valeurs stagnent, voire chutent. MANA est en hausse de 2% sur la journée. Mais, depuis qu’ils ont atteint un niveau record le 25 novembre, les prix ont chuté de plus de 37%. Le concurrent proche SAND chute au même rythme dans le même laps de temps. Pendant ce temps, AXS, qui présente une vision différente du métaverse, perd 36% depuis son plus haut de début novembre. Pourquoi les cryptos du métaverse sont-ils en panne aujourd’hui ?

Comme le souligne CoinDesk, ces pertes peuvent être attribuées principalement à un marché épuisé. En discutant avec Lucas Outumoro de DansleBloc, il signale que ces pertes peuvent être largement associées aux investisseurs à court terme. Étant donné que le métavers en est encore à ses balbutiements, les actifs sont hautement spéculatifs et mûrs pour la volatilité ; c’est quelque chose qui intéresserait les investisseurs à court terme. Maintenant qu’une partie du battage médiatique s’estompe, bon nombre de ces acheteurs à court terme prennent leurs bénéfices et les mettent ailleurs.

De plus, le site note que parce que la classe d’actifs en est encore à ses balbutiements, les produits finaux sont encore loin. Bien sûr, on peut sauter sur Decentraland et jouer à des jeux ou assister à un événement, ou acheter un terrain dans Sandbox pour son développement personnel. Cependant, l’adoption par le grand public n’est pas encore tout à fait là. De plus en plus d’entreprises commenceront à utiliser le métaverse, et plus de personnes auront les moyens de s’y plonger elles-mêmes. Jusque-là, cela reste une classe de technologie très niche. On peut s’attendre à ce que les cryptos métavers soient un investissement avisé à long terme. Mais, comme le montre cette correction, les investisseurs à court terme ne voient tout simplement pas de raison immédiate de continuer à détenir.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.