Manacor et CD Genova font match nul à Na Capellera

27/03/2021 à 23:36 CET

Le match qui s’est déroulé ce samedi au Na Capellera et qui a fait face au Manacor et à Gênes il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux concurrents. Le Manacor voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Collerense par un score de 3-0. De la part de l’équipe visiteuse, le CD Gênes perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre le Constance et était sur une séquence de 10 défaites consécutives. Avec ce marqueur, l’équipe manacorí a été placée en quatrième position, tandis que le Gênes, pour sa part, est dixième à l’issue de la rencontre.

La première partie de la confrontation a bien démarré pour lui Manacor, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Nico à la minute 20, terminant ainsi la première mi-temps avec un résultat de 1-0.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe de Palma de Majorque, qui a mis l’égalisation grâce à un but de Andres Nord à 58 minutes, terminant le temps réglementaire avec un score de 1-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Manacor a donné accès à Jaume Moyà, Joan, Père Oui Galmes pour Jaime Mut, Blanc, Mut Oui Tomeu, Pendant ce temps, il CD Gênes a donné accès à Bujan, Ruiz, Ivan, Femme Oui Francesc pour Roque, Llabres, Chevrier, Andres Nord Oui Josep.

L’arbitre a montré un total de sept cartons: trois jaunes à la Manacor (Blanc, Xisco Gari Oui Codina) et trois à Gênes (Pons, Francesc Oui Viader). De plus, il y avait un carton rouge, spécifiquement pour Jaume Moyà par l’équipe locale.

Avec cette cravate, le Manacor il a été placé à la quatrième place du tableau avec 34 points, avec une position d’accès à la deuxième phase de qualification à la phase finale pour la deuxième division RFEF. Pour sa part, CD Gênes Avec ce point il était en dixième position avec 10 points, en position d’accès à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF, en fin de match.

Le lendemain de la compétition, le Manacor jouera contre lui Ibiza I. Pitiusas à la maison, tandis que le CD Gênes affrontera à domicile contre SD Portmany.

Fiche techniqueManacor:Gomez, Blanco (Joan, min 65), Codina, Tomeu (Galmes, min 70), Xisco Gari, Gallardo, Mut (Pere, min 70), Jandro, Joan Marí, Jaime Mut (Jaume Moyà, min 32 ) et NicoCD Gênes:Ramos, Cabrero (Ivan, min.45), Viader, Roque (Bujan, min.45), Josep (Francesc, min.81), Andres Norte (Femenias, min.63), Julià, Martin, Llabres (Ruiz, min .45), Palmer et PonsStade:Na CapelleraButs:Nico (1-0, min.20) et Andres Norte (1-1, min.58)