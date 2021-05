Manacor et Mallorca B sont à égalité à deux à Na Capellera

01/05/2021 à 20:28 CEST

Le match qui s’est déroulé ce samedi au Na Capellera et qui a fait face au Manacor et à Majorque il s’est terminé par un match nul entre les deux prétendants. le Manacor voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Santanyi par un score de 1-0. Concernant l’équipe visiteuse, le Majorque B a remporté le SD Portmany à domicile 3-2 et auparavant il l’a fait aussi à domicile, contre le Collerense par 1-3. Après le résultat obtenu, l’équipe locale a été placée en troisième position, tandis que le Majorque il est arrivé à la première place à la fin du match.

La première partie du duel a commencé de manière imbattable pour l’équipe visiteuse, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de son propre but. Galmes à la minute 13. Cependant, l’équipe locale à la 14e minute a réalisé l’égalisation grâce à un but de Jandro, concluant la première période avec un résultat de 1-1.

En seconde période, l’équipe manacorí a marqué un but, qui a fait le tour de la lumière avec un but de Joan Marí à 66 minutes. Cependant, le Majorque B à 70 minutes, il a réagi et a égalisé le match avec un but de Galvez, clôturant ainsi le match avec un score final de 2-2.

Le technicien de la Manacor, Jaume mut, a donné accès au champ à Jaume Moyà, Père, Florit Oui Mince remplacer Joan, Gili, Codina Oui Galmes, tandis que du côté du Majorque, Julian Robles remplacé James Oui Christian Makate pour Albin Oui Galvez.

L’arbitre du match a montré quatre cartons jaunes. Des deux équipes, Joan Marí, Codina Oui Jaume Moyà de l’équipe locale et Quintana L’équipe visiteuse a été réservée avec un carton jaune.

Avec ce résultat, le Manacor reste avec 38 points et le Majorque avec 45 points.

Le lendemain sera confronté à la Majorque B avec lui Collerense. Pour sa part, Manacor sera mesuré par rapport à Sant Rafel.

Fiche techniqueManacor:Jaume Ferrer, Gallardo, Tomeu, Joan Marí, Joan (Jaume Moyà, min.64), Nico, Gili (Pere, min.73), Galmes (Magro, min.86), Codina (Florit, min.86), Xisco Gari et JandroMajorque B:Riquelme, Martin, Marc, Fran, Quintana, Alonso, Albin (Jaime, min.83), Óscar Coll, Galvez (Cristian Makate, min.89), Montalbán et Javier LlabresStade:Na CapelleraButs:Galmes (0-1, min.13), Jandro (1-1, min.14), Joan Marí (2-1, min.66) et Galvez (2-2, min.70)