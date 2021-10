Manager de Newcastle United : Brendan Rodgers pourrait être un parfait point de départ

On parle beaucoup dans l’actualité de qui sera le prochain manager de Newcastle United.

Les Magpies n’ont même pas encore retiré Steve Bruce de son poste, mais on pense que ce sera le cas.

Le manager de Leicester City, Brendan Rodgers, était lié au poste ces derniers jours et aurait pu être un point de départ parfait pour le club sous un nouveau propriétaire.

Brendan Rodgers pourrait être le parfait directeur de Newcastle United pour un nouveau propriétaire

Ce que disent les rapports

Le journaliste italien Gianluca Di Marzio a rapporté que Brendan Rodgers – qui dispose d’une clause libératoire de 16 millions d’euros – est en pole position pour le poste de manager de Newcastle United.

Cependant, à la suite de ces rapports, le journaliste basé à Midlands du Telegraph, John Percy, a exclu tout transfert de Leicester City à Newcastle United pour Brendan Rodgers. Percy rapporte que Rodgers n’a aucun intérêt pour le travail et reste pleinement engagé envers les champions de la FA Cup.

Excellent CV de Brendan Rodgers

En fin de compte, le consensus général est que Brendan Rodgers n’a pas obtenu suffisamment d’argenterie pour être sérieusement pris en compte par les soi-disant « six grands » clubs du football anglais. Cependant, beaucoup contestent cet argument, et lui-même pourrait probablement présenter de bons arguments. Avec Leicester, il a surpassé Arsenal et Tottenham Hotspur depuis quelques années maintenant, a rivalisé avec Manchester United jusqu’à la fin de la saison dernière. C’est au moins trois de ces côtés dont il a presque contribué à l’embarras parfois, compte tenu des richesses qu’ils devraient avoir à leur disposition.

Leicester City n’est en aucun cas un petit club avec un petit budget, loin de là, mais ils n’étaient pas dans le meilleur état lorsqu’il a remplacé Claude Puel en 2019. On pourrait peut-être dire qu’ils étaient sous-performants à l’époque mais cela parle aussi favorablement. pour Rodgers.

Il est entré, les a fait cocher et a fait partie d’un recrutement incroyable depuis, quelque chose que Newcastle United recherchera dans le nouveau monde dans lequel ils s’assoient pour presque pouvoir acheter n’importe qui, n’importe quand – du moins financièrement – ​​de toute façon.

C’est quelque chose qui est difficile à comprendre – regardez Manchester United – il a fallu beaucoup de temps aux Diables Rouges après Sir Alex Ferguson pour arriver à un endroit où les gens évaluent leur recrutement. L’argent ne fonctionne pas toujours.

Rodgers a, à Leicester, montré comment dépenser de l’argent à bon escient. Faire des budgets inférieurs à ceux de ces clubs géants.

Son travail à Liverpool est souvent crédité par certains de les avoir bien préparés à ce qui a été une ère Jurgen Klopp incroyablement réussie.

Il a lui-même goûté au succès, remportant la FA Cup avec Leicester et plusieurs titres avec le Celtic. Cependant, Newcastle ne peut pas trop se préoccuper de l’argenterie en ce moment.

Ralf Rangnick Intéressé par le poste de Manager à Newcastle United

Il semble que Brendan Rodgers, l’ajusteur de gants, ne veuille pas du travail, alors peut-être que l’entraîneur allemand Ralf Rangnick sera pris en considération. Christian Falk de Bild affirme que Rangnick, qui a été fortement impliqué dans l’empire Red Bull, notamment avec RB Leipzig, est intéressé par le poste de manager.

L’homme de 63 ans est actuellement responsable des sports et du développement au Lokomotiv Moscou mais il n’est pas surprenant de voir un tel projet à Newcastle United l’intéresser.

Rangnick a une riche expérience et a longtemps été lié à des rôles à Manchester United – bien que rien ne se soit jamais concrétisé.

Si Steve Bruce partait, quel que soit le choix de Newcastle, ce sera une nouvelle majeure, mais plus important encore, une décision énorme pour eux car, idéalement, le choix du manager est la première chose à laquelle ils réussissent.

Niklas Sule lié aux pies

Le défenseur du Bayern Munich Niklas Sule a également été lié à Newcastle United par Christian Falk.

Le joueur de 26 ans possède une multitude de médailles, dont quatre Bundesliga, une Ligue des champions et la Coupe des Confédérations.

Cette nouvelle fait suite à des liens avec Philippe Coutinho, un joueur avec lequel Brendan Rodgers pourrait être réuni, s’il était convaincu de se présenter à St James ‘Park.

Photo principale

Intégrer à partir de .