Manager vainqueur de la Coupe du monde: “Entraîner Messi me donnerait plus de joie que n’importe quel titre”

Luiz Felipe Scolari a déclaré que son admiration pour Lionel Messi est telle qu’il aurait plus de joie à l’entraîner que le bonheur qu’il ressentait en remportant un titre dans son illustre carrière.

L’actuel entraîneur de Cruzeiro a remporté la Coupe du Monde de la FIFA, la Coupe des Confédérations, la ligue et la coupe brésiliennes, la Copa Libertadores à deux reprises et la Ligue des champions asiatique parmi de nombreux autres titres.

«Je dis toujours que mes souhaits non réalisés étaient d’entraîner Diego Maradona et Messi. J’aurais aimé partager des expériences avec Maradona, mis à part le fait que j’étais capable de gérer de grands joueurs comme Cristiano Ronaldo, Rivaldo, Ronaldo ou Luís Figo, qui étaient fantastiques », a déclaré Scolari.

C’est avec Rivaldo, Ronaldo et Ronaldinho que Scolari a remporté la Coupe du monde avec le Brésil en 2002. Et deux ans plus tard, en tant qu’entraîneur du Portugal, il était vice-champion d’Europe avec une équipe qui comprenait Cristiano Ronaldo, Figo, et déco.

«Cela ferait une grande différence dans ma carrière d’avoir entraîné Messi. Cela me donnerait plus de joie que tous les titres que j’ai remportés en tant qu’entraîneur », a déclaré le manager.

Scolari a également donné son avis sur les rumeurs selon lesquelles Neymar, qu’il a entraîné lors de la victoire du Brésil en Coupe des Confédérations 2013, veut désespérément organiser un retour au FC Barcelone depuis le Paris Saint-Germain pour retrouver Messi.

«J’aimerais les voir ensemble, mais pas à Barcelone. J’aimerais les voir au PSG. Ils forment un duo d’un genre que pratiquement aucune autre équipe n’a … Il n’y aurait pas de match où le PSG ne marquerait pas de buts. Ce sont deux génies.

L’ancien manager de Chelsea, Grêmio et Palmeiras a également déclaré qu’il souhaitait s’essayer à la gestion de l’une des plus grandes équipes d’Argentine, Boca Juniors.