Managers anciens et nouveaux mis à l’épreuve et joueurs désireux de conserver leur forme internationale… 10 raisons d’être excité pour le retour de la Premier League ce week-end

Une autre pause internationale est terminée et dépoussiérée et les fans de Premier League seront soulagés de revenir à la sélection d’équipes fantastiques et de Super Sundays.

Et compte tenu du drame de la semaine dernière plein de limogeages et de signatures, ce week-end s’annonce savoureux dans l’élite anglaise.

Gerrard a quitté les Rangers pour rejoindre Aston Villa

Alors, quels sont les 10 meilleurs moments que vous devez surveiller le samedi ? Nous allons jeter un coup d’oeil…

1. Ole peut-il sauver sa peau ?

Au cours d’une semaine de limogeages de cadres en Premier League, un homme inattendu a réussi à éviter la côtelette – Ole Gunnar Solskjaer de Manchester United.

L’ancien joueur des Red Devils a été pour le moins critiqué à la suite des innombrables mauvais résultats de son équipe, y compris la défaite 5-0 contre son rival Liverpool.

Le Norvégien a réussi à conserver son rôle pour le moment, mais le match de ce week-end sur Watford menacé de relégation à Vicarage Road aidera à démontrer si Ole est toujours la bonne personne pour le poste à Old Trafford.

Ronaldo est de retour en action ce week-end avec United

2. Rogers doit étouffer le bruit

En parlant de managers dont les positions sont en suspens, un autre match que les fans devraient surveiller est Leicester contre Chelsea.

Le patron de Leicester, Brendan Rogers, devra travailler dur pour étouffer les rumeurs qui ont émergé au cours des dernières semaines concernant son poste et le potentiel pour lui de reprendre Solskjaer à United.

Malgré le bruit de fond, Rogers a affirmé qu’il était toujours pleinement concentré sur son rôle au King Power, et étant donné que les Foxes occupent actuellement une médiocre 12e place au classement, essayer de greffer trois points aux Blues de haut vol agira comme un bonne distraction.

Le patron de Leicester, Brendan Rogers, devra travailler dur

3. Gerrard revient en Premier League

La légende de Liverpool Steven Gerrard revient dans l’élite anglaise ce week-end pour la première fois depuis 2016.

Et même si les fans de Liverpool souhaiteront que ce soit de voir le Gerrard d’autrefois jouer pour les Red Men, le regarder en tant que manager d’Aston Villa sera un bon compromis.

Gerrard commencera son mandat chez les Villains à domicile à Brighton et cherchera à renverser la saison agitée du club.

Tout le monde dans le monde du football sait à quel point l’ancien manager des Rangers était impressionnant en tant que joueur de Premier League, mais les fans doivent être sûrs de ne pas manquer le début de son parcours en tant que manager.

4. Le nouveau défi de Dean Smith

Le prédécesseur de Steven Gerrard, Dean Smith, a son propre défi ce week-end que les fans ne voudront pas ignorer alors que sa nouvelle équipe Norwich affronte Southampton à Carrow Road.

L’équipe du bas du tableau semblait destinée à être reléguée au championnat lors des dernières étapes du séjour de Daniel Farke au club.

Mais l’arrivée de Smith signifie que les fans de Norwich et les supporters de la Premier League voudront voir si l’homme qui a conduit Villa à la 11e place la saison dernière peut renverser la fortune de l’équipe d’East Anglia dès ce week-end.

S’adressant à la presse mercredi, le nouveau patron a déclaré qu’il pensait que son équipe était assez bonne, mais qu’un « changement de culture » était nécessaire pour maintenir les Canaris en difficulté dans l’élite.

L’équipe du bas du tableau semble destinée à la relégation

5. Les Hornets peuvent-ils gérer la liste des appareils durs ?

Le thème de l’action de Premier League de ce week-end semble être les tests de gestion, mais Watford est confronté à un autre type de test ce week-end et pour les quelques suivants.

La nouvelle équipe de Claudio Ranieri affrontera Man United ce week-end. Et malgré le fait que les Red Devils soient en difficulté en ce moment, cela ne change pas à quel point la liste des rencontres du Hornet semble intimidante.

Après la pause internationale, Watford a affronté et n’a pas encore affronté quatre des six grands clubs en cinq matchs. Cinq sur cinq si vous comptez le Leicester de Brendan Rogers.

La pression ne montera pas encore sur le patron italien étant donné qu’il n’a été nommé qu’il n’y a pas si longtemps, mais les fans devraient faire attention à la façon dont les Hornets s’en sortent contre une forte opposition.

Ben Foster a été l’un des joueurs les plus constants de Watford cette saison

6. Liverpool doit rebondir

Avant la pause internationale, Liverpool de haut vol a été stoppé net par l’impressionnante équipe de West Ham de David Moyes.

Le match a été un test brillant pour les deux équipes en feu, et au final, les hommes de Jurgen Klopp n’étaient pas prêts à relever le défi, criblés d’une défense chancelante.

Ce ne sera pas non plus une tâche facile ce week-end pour Liverpool, qui affrontera une équipe d’Arsenal ravivée. Mais cela en dira long sur leurs chances de titre si Liverpool peut rebondir et se débarrasser de la défaite qu’ils ont subie au stade de Londres.

Liverpool a été stoppé net par West Ham

7. Des attentes élevées pour les garçons des Gunners’ England

Le renouveau d’Arsenal lui-même est bien sûr une autre raison pour laquelle les fans devraient être enthousiasmés par le retour de la Premier League ce week-end.

Mikel Arteta, malgré les tirs et les nombreux appels pour sa tête en début de campagne, a pu effectuer un virage à 180 degrés sur la forme de son côté ces derniers temps.

Et cette amélioration des performances a été attribuée aux joueurs qui ont participé aux matches de l’Angleterre pendant la pause internationale : Aaron Ramsdale, Bukayo Saka et le débutant des Three Lions, Emile Smith Rowe.

Le trio a brillamment joué au cours des deux matchs contre Saint-Marin et l’Albanie, à tel point que Saka et Smith Rowe ont reçu une version infusée d’Angleterre/Arsenal de Rocking All Over The World par les fans de Three Lions.

Mais les Gunners peuvent-ils maintenir leur forme internationale et continuer à charger la ligue contre des adversaires coriaces ? Cela vaut vraiment la peine que les fans surveillent.

Saka impressionné pendant son service avec les Trois Lions

8. Kane peut-il trouver le filet ?

De l’autre côté du nord de Londres, les fans de Premier League devraient garder les yeux ouverts pour la performance d’un individu très attendu ce week-end.

Tout le monde sait tout sur la mauvaise forme de l’attaquant de Tottenham Harry Kane en Premier League cette saison (désolé pour le rappel des fans des Spurs).

Et leur match contre un Leeds en dessous de la moyenne sera une excellente occasion pour la star des Spurs de poursuivre son incroyable forme de buteur qu’il a eu pendant la pause.

Il n’est bien sûr que juste de souligner que Kane affrontait Saint-Marin et l’Albanie (avec tout le respect que je vous dois). Mais le nouveau patron Antonio Conte est exactement l’homme qui, selon vous, pourrait sortir le capitaine anglais de son marasme national.

Kane a eu du mal devant le but pour les Spurs

9. Maguire pour faire manger ses mots à Keane ?

Les médias sociaux ont été inondés de tweets discutant des commentaires de l’ancien joueur de United Roy Keane sur Harry Maguire la semaine dernière, et les fans seront sur le bord de leur siège pour voir si le défenseur des Red Devils peut lui prouver qu’il a tort.

Après la célébration de Maguire contre l’Albanie, que l’arrière central a expliqué n’était pas pour une raison particulière autre que d’être heureux de faire la feuille de match, Keane l’a frappé.

Keane a déclaré: « Quand un joueur marque, met ses mains sur ses oreilles, il fait comme si les critiques étaient fermées, je pense que c’est embarrassant, il a été une honte pour Man United ».

Maguire a lutté pour son club ces derniers temps et a été critiqué pour ses performances, mais comme ses coéquipiers anglais à Arsenal, il aura à cœur de continuer à montrer à quel point il peut être bon.

Maguire a lutté pour son club ces derniers temps

10. Grealish désireux d’impressionner

Le nouveau garçon de Manchester City, Jack Grealish, n’a en aucun cas été pauvre depuis son arrivée. Cependant, il n’a pas tout à fait retrouvé la forme qu’il avait à Aston Villa.

City devrait affronter une équipe d’Everton incohérente ce dimanche et sera une excellente occasion pour Grealish de passer à l’action et de montrer exactement pourquoi il valait le prix de 100 millions de livres sterling.

La légende de Villa a eu du mal à trouver une position parfaitement adaptée au sein de l’équipe de Pep Guardiola étant donné que l’équipe de Manchester n’a pas d’attaquant dans ses rangs.

Alors, Grealish peut-il enfin trouver ses marques à l’Etihad ce week-end et remettre le feu au terrain ? Ne le manquez pas.

Grealish est sous le microscope à Man City