Manappuram Fin acquiert 2,72% des parts d’Asirvad Micro Finance

Les actifs sous gestion (AUM) de la microfinance ont augmenté de 17 fois en cinq ans pour atteindre 5 500 crores de Rs d’ici la fin de l’exercice 2020. En février 2015, lorsque Manappuram avait acquis la société, l’AUM était d’environ Rs 300 crore.

Manappuram Finance a acquis 2,72 % des actions d’Asirvad Micro Finance auprès de SV Raja Vaidyanathan en exerçant l’option d’achat, a annoncé jeudi la société dans un dossier réglementaire. L’affaire est évaluée à Rs 39,54 crore.

Manappuram, basée au Kerala, a racheté la société de microfinance basée à Chennai en février 2015. Après l’acquisition des actions, la participation de Manappuram est passée à 97,51%.

Au cours de l’exercice 2021, le ralentissement induit par la pandémie a eu un impact sur la croissance et il y a eu une érosion marginale des actifs sous gestion à 5 357 crores de roupies au troisième trimestre de l’exercice précédent.

Asirvad Microfinance envisage des options pour faire appel à un partenaire financier et entrer en bourse en temps voulu, avait précédemment déclaré à FE un haut responsable de Manappuram Finance.

