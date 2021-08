Manappuram Finance Q1 net augmente de 18,72 % à Rs 436,85 cr

in

NBFC Manappuram Finance a annoncé mardi une augmentation de 18,72 % en glissement annuel de son bénéfice net consolidé pour le premier trimestre à Rs 436,85 crore.

Le prêteur basé au Kerala, qui exploite également une filiale de prêt immobilier, de micro-finance et de location de véhicules commerciaux, a déclaré un bénéfice net autonome de 425,21 crores de Rs, soit une augmentation de 15 % par rapport aux 369,11 crores de Rs signalés il y a un an.

Cependant, séquentiellement, le prêteur a signalé une baisse de 6,7% du bénéfice net consolidé par rapport à 468,35 crore de Rs signalé au T4FY21.

Partageant les résultats avec les médias, le vice-président directeur général et PDG Nandakumar a déclaré : « Nous avons maintenu notre rentabilité au cours d’un trimestre difficile qui a subi le plus gros de la deuxième vague, lorsque bon nombre de nos succursales ont subi des perturbations en raison de blocages locaux. Cependant, avec la forte reprise économique en cours, nous nous attendons à ce que les volumes d’affaires retrouvent une dynamique de croissance. »

Le revenu d’exploitation consolidé total au cours du trimestre s’est élevé à 1 563,30 crores de roupies, soit une augmentation de 3,36 % par rapport à 1 512,53 crores de roupies enregistré au trimestre de l’année précédente. Les actifs consolidés sous gestion (AUM) ont diminué de 2,33 % à Rs 24 755,99 crore, contre Rs 25 345,83 crore rapporté il y a un an.

Le NPA brut s’élève à 1,97 % et le NPA net déclaré à 1,62 %.

Le portefeuille de prêts d’or de la société a affiché une baisse de 6,75 % à 16 539,51 crores de Rs contre 17 736,79 crores de Rs au trimestre de l’année dernière. Le total des prêts d’or décaissés au cours du trimestre s’élevait à 35 419,36 crores de roupies, tandis que le nombre de clients de prêts d’or en cours s’élevait à 24,1 lakh au 30 juin.

La filiale de microfinance de la société, Asirvad Microfinance, a clôturé le trimestre avec un encours sous gestion de 6 052,60 crores de Rs, soit une croissance de 20,13% par rapport aux 5 038,31 crores de Rs enregistrés au cours du trimestre de l’année dernière.

Les activités de prêt non-or du prêteur représentent désormais une part de 33 % de ses actifs sous gestion consolidés. Les coûts d’emprunt moyens pour l’entité autonome ont diminué au cours du trimestre de 78 points de base à 8,61% par rapport au trimestre de l’année précédente.

