Manappuram Finance Q4 net augmente de 18% à Rs 468 crore

NBFC Manappuram Finance a annoncé mercredi une augmentation de 17,62 % en glissement annuel de son bénéfice net consolidé à Rs 468,35 crore pour le quatrième trimestre de l’exercice 21.

Le prêteur d’or basé au Kerala, qui exploite également une filiale de crédit immobilier, de microfinance et de location de véhicules utilitaires, a déclaré un bénéfice net autonome de Rs 457,95 crore pour le quatrième trimestre du dernier exercice, soit une augmentation de 34,79% par rapport à Rs 339,76 crore rapporté. dans le trimestre il y a un an.

Cependant, séquentiellement, le prêteur a signalé une baisse de 1,58% du bénéfice net, à partir de Rs 465,29 crore au T3 de FY21. Le portefeuille de prêts d’or a également diminué d’un trimestre sur l’autre (qoq) de 5,61% à Rs 19 077,05 crore au T4, contre 20 211,58 crore Rs rapporté au T3FY21.

Pour l’ensemble de l’exercice 21, la société a déclaré un bénéfice net consolidé de Rs 1724,95 crore, contre Rs 1480,30 crore l’année précédente.Le bénéfice d’exploitation de la NBFC pour l’année s’élevait à Rs 6330,55 crore, en hausse de 15,83% par rapport à Rs 5465,32 crore enregistré l’année précédente.

Le vice-président Nandakumar, directeur général et chef de la direction, a déclaré: «Notre performance est particulièrement satisfaisante compte tenu des multiples défis rencontrés tout au long de cette année affectée par la pandémie. Malgré toutes les perturbations dues aux verrouillages, au ralentissement consécutif de l’activité économique et de la consommation et à la volatilité des prix de l’or, nous avons réussi à afficher nos meilleurs résultats annuels, avec une croissance significative de l’activité et de la rentabilité. »

Les actifs sous gestion consolidés de la société (AUM) s’élevaient à Rs 27 224,22 crore, en hausse de 7,89% par rapport à Rs 25 234,03 crore l’année précédente. La croissance a été menée par les prêts d’or qui ont augmenté de 12,44% pour atteindre Rs 19 077,05 crore.

Le ratio d’adéquation des fonds propres (autonome) est de 28,88%. La position nette du NPA s’établit à 1,53% et celle du NPA brut à 1,92% au 31 mars 2021.

Le conseil d’administration a approuvé le paiement d’un acompte sur dividende de 0,75 Rs par action de la valeur nominale de Rs 2.

Madhu Mohan, directeur général, a été renommé directeur des risques pour une période d’un an à compter du 17 juillet 2021, a déclaré la société dans un dossier réglementaire.

