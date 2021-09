Mancha Real devient fort à domicile et bat Calvo Sotelo Puertollano (2-0)

12/09/2021 à 21:02 CEST

Les Teinture royale a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Calvo Sotelo Puertollano ce dimanche dans le Centre sportif des jeunes. Les Teinture royale Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel tenu contre le Aigles. Pour sa part, Calvo Sotelo Puertollano il a remporté dans son fief 2-0 son dernier match dans la compétition contre le À. Pulpileño. Avec cette défaite, le Calvo Sotelo Puertollano a été placé en neuvième position à la fin du match, tandis que le Teinture royale est deuxième.

Pendant la première période du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

La deuxième mi-temps a commencé de manière positive pour lui Teinture royale, qui a débuté son marqueur avec un but de Migue Montès à 52 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe locale, qui a pris ses distances avec un but de Oscar Quesada à 58 minutes. Finalement, la rencontre s’est terminée par un 2-0 à la lumière.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Juanca, Siles, José Enrique, Jésus et Ajuriagoikoa remplacement Image de balise Urko Arroyo, Pedro Corral, Migue Montès, Juanma et Image de balise Miguel Villarejo, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été citron, Abraham, Giuliano Baron, Épine et Fran Sabaté, qui est entré par Dominguez, Ordoñez, Hinojosa, Gonzalo et Dani martin.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs d’un carton jaune, trois pour les locaux et un pour les visiteurs. Du côté des habitants, la carte est allée à Image de balise Urko Arroyo, Juanma et José Enrique et par les visiteurs de Hinojosa.

Avec ce résultat, le Teinture royale il reste quatre points et le Calvo Sotelo Puertollano avec trois pointes.

Lors du prochain rendez-vous du calendrier, les deux équipes joueront à domicile. Les Teinture royale affrontera le Tolède Pendant ce temps, il Calvo Sotelo Puertollano le fera contre lui À. j’ai soulevé.

Fiche techniqueTeinture royale :Lopito, Carlos Jiménez, Mauro, Miguel Villarejo (Ajuriagoikoa, min.90), Rafa Navarro, Rafilla, Juanma (Jesús, min.90), Óscar Quesada, Urko Arroyo (Juanca, min.68), Pedro Corral (Siles, min. . .78) et Migue Montes (Jose Enrique, min.78)Calvo Sotelo Puertollano :Simón Ballester, Ricardo, Dominguez (Limon, min.72), Dani Martin (Fran Sabaté, min.84), Ordoñez (Abraham, min.72), Ribalta, Juanfri, Hinojosa (Giuliano Barone, min.72), Valdivia, Oussama et Gonzalo (Espinar, min.84)Stade:Centre sportif des jeunesButs:Migue Montes (1-0, min. 52) et Óscar Quesada (2-0, min. 58)