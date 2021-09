Mancha Real devient fort à domicile et bat Toledo (2-0)

in

19/09/2021 à 21:02 CEST

Les Teinture royale a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Tolède ce dimanche dans le Centre sportif des jeunes. Les Teinture royale est venu à la réunion avec un moral renforcé après avoir remporté une victoire 2-0 contre le Calvo Sotelo Puertollano. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Tolède il a été battu 0-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le Aigles. Avec ce score, l’équipe locale est restée leader de la deuxième RFEF, tandis que le Tolède Il était à la dix-huitième place à la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe locale, qui a fait ses débuts brillants grâce au but de pénalité maximum de Juanca à la 81e minute. Teinture royale, qui a augmenté les différences établissant le 2-0 avec un but de José Enrique quelques instants avant le coup de sifflet final, en 89, concluant le match avec un score final de 2-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Teinture royale a donné accès à Siles pour Pedro Corral, Pendant ce temps, il Tolède a donné accès à Serré et Bikoué pour Ruben Moreno et Diego Diaz.

Au cours des 90 minutes de la réunion, un total de cinq cartes ont été vues. Par le Teinture royale l’arbitre sanctionné de jaune pour Pedro Corral, tandis que l’équipe de Toledo a réprimandé Migue, Olmedo et Serré et avec du rouge à Gomis.

Grâce à cette victoire, le Teinture royale parvient à monter à sept points et reste en position de promotion, tandis que le Tolède reste à zéro point.

Le lendemain de la compétition, le Teinture royale jouera contre lui Marchamalo loin de chez eux, tandis que le Tolède affrontera dans son stade contre Calvo Sotelo Puertollano.

Fiche techniqueTeinture royale :Lopito, Carlos Jiménez, Mauro, Miguel Villarejo, Rafa Navarro, Rafilla, Juanma, Óscar Quesada, Urko Arroyo, Migue Montes et Pedro Corral (Siles, min. 65)Tolède :Olmedo, Mario Gómez, Mamau, Gomis, Esparza, Arturo Segado, Cambil, Bernardo, Diego Díaz (Bikoue, min.77), Rubén Moreno (Prieto, min.61) et MigueStade:Centre sportif des jeunesButs:Juanca (1-0, min. 81) et José Enrique (2-0, min. 89)