Manchester City à seulement un point des huitièmes de finale de la Ligue des champions après la démolition du Club de Bruges à l’Etihad alors que Joao Cancelo rivalise avec Trent Alexander-Arnold avec un record de trois passes décisives

Manchester City a dû travailler dur, mais a finalement prévalu avec une victoire 4-1 contre le Club de Bruges, ce qui les laisse à un point des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Ce fut une première mi-temps difficile pour les Citizens, bien qu’ils aient trouvé la percée lorsque Joao Cancelo a décoché un tir bas à travers la surface et que Phil Foden est rentré chez lui après un quart d’heure.

.

Foden a marqué son cinquième but toutes compétitions confondues contre Bruges

Grealish a vaillamment essayé de créer quelque chose pour les champions de Premier League

Pourtant, leurs homologues belges ont capitalisé sur un jeu lent des champions de Premier League et c’est un but anormal qui les a ramenés dans le match.

Burges a été le premier à perdre un ballon à l’intérieur de la surface et un centre du côté droit a enrichi le visage de John Stones alors que City entrait dans le niveau de pause.

Pourtant, Pep Guardiola a envoyé son équipe avec beaucoup plus de détermination et Cancelo était à nouveau l’architecte alors qu’il balançait un centre vers le poteau arrière et que Riyad Mahrez rentrait chez lui.

Cela a semblé sérieusement ébranler la confiance de Bruges et l’introduction de Raheem Sterling pour Jack Grealish a injecté un rythme bien nécessaire, l’attaquant anglais tapant ensuite à la maison après une belle passe entre Foden et Ilkay Gundogan a envoyé l’Allemand dans la surface et il au carré.

.

Sterling a marqué après quelques minutes sur le banc

.

Cancelo a été une force motrice profonde pour Pep Guardiola

Après avoir raté un tête-à-tête, Gabriel Jesus est ensuite entré lui-même sur la feuille de match lorsque Cancelo a de nouveau fait irruption dans la surface du côté droit cette fois et a nourri le Brésilien, qui a caressé le ballon devant Simon Mignolet.

Une nuit où Trent Alexander-Arnold a été un meastro créatif pour Liverpool lors de sa victoire contre l’Atletico Madrid, le sens créatif de l’arrière latéral portugais était un spectacle à voir.

Avec le match nul du Paris Saint-Germain contre le RB Leipzig en Allemagne, cela signifie que le match retour à l’Etihad le 24 novembre sera une fusillade directe pour déterminer le vainqueur du groupe, avec un point dont tout City a besoin pour avancer pour la neuvième année consécutive en une rangée.