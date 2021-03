Manchester City ajoute trois points après avoir dépassé Fulham (0-3)

13/03/2021 à 23:04 CET



Le Ville de l’homme a complété une magnifique performance contre Fulham, qu’il a battu 0-3 pendant le match qui s’est déroulé dans le Cottage Craven ce samedi. Le Fulham est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 0-1 contre Liverpool. Pour sa part, Manchester City est venu de battre 4-1 à domicile à Wolverhampton Wanderers dans le dernier match joué. Après le match, l’ensemble des ‘Lily Whites’ est dix-huitième à la fin de la partie, tandis que le Ville de l’homme maintient le leadership de la Premier League.

La première moitié du match a commencé de manière imbattable pour lui Manchester City, qui a tiré le pistolet de départ sur le Cottage Craven grâce à un objectif de Des pierres, concluant la première mi-temps avec le score de 0-1.

Dans la deuxième période est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à un objectif de Gabriel Jésus à la 56e minute. Plus tard, l’équipe céleste a marqué, qui s’est distanciée grâce à un penalty de Présage à 60 minutes, terminant le match avec un score final de 0-3.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur du Fulham a donné accès à Mitrovi & cacute;, Onomah Oui Robinson pour Loftus-Cheek, Lemina Oui Cavaleiro, Pendant ce temps, il Ville de l’homme a donné le feu vert à Fernandinho Oui Garcia pour Bernardo Silva Oui Journées Ruben.

Le Manchester City mène le tournoi avec 65 points, dans un lieu d’accès à la Ligue des champions, tandis que le Fulham il est resté à la dix-huitième place avec 26 points, en position de relégation en deuxième division, après le match.