Manchester City annonce la signature de Jack Grealish

05/08/21 à 21:54 CEST

Manchester City a annoncé jeudi la signature du milieu de terrain d’Aston Villa Jack Grealish, qui signera pour les six prochaines saisons après une mise de fonds de près de 100 millions d’euros, selon la BBC.

Grealish, 25 ans, viendra renforcer l’entrejeu de l’équipe de Pep Guardiola, qui mettra en vedette un joueur qui fait un pas en avant dans sa carrière après avoir disputé 213 matches officiels au cours des huit dernières saisons.

En eux, il a marqué 32 buts et donné 43 passes décisives et a également été un élément clé de l’équipe anglaise qui a atteint la finale du dernier Championnat d’Europe et a perdu contre l’Italie au stade de Wembley.

“Je suis incroyablement heureux d’avoir rejoint Manchester City. C’est la meilleure équipe du pays avec un entraîneur considéré comme le meilleur du monde ; faire partie de ce club est un rêve devenu réalité”, a-t-il déclaré dans ses premières déclarations en tant que joueur. pour l’équipe anglaise.

« Au cours des 10 dernières saisons, ils ont régulièrement remporté des trophées importants. L’arrivée de Dynamisme Ici, il les a amenés au niveau supérieur et le football auquel cette équipe joue est le plus excitant d’Europe. Jouer pour Dynamisme et apprendre de lui sera spécial et c’est quelque chose que tout footballeur de haut niveau aimerait”, a-t-il ajouté dans des mots recueillis par le site Web de l’équipe anglaise.

De plus, il a souligné les installations “incroyables” de Manchester City et a reconnu qu’il avait hâte de commencer à jouer et de rencontrer tous ses coéquipiers.

Pour sa part, le directeur du football de City, Txiki Begiristain, s’est félicité d’un joueur au “talent incroyable” qui au cours des dernières saisons a montré une évolution “évidente pour tous”.

“Je suis sûr que les fans vont adorer le voir dans notre équipe. Dynamisme Il aime sa façon de jouer et nous pensons tous qu’il correspond parfaitement à Manchester City. Notre style et votre style se marient parfaitement. Je suis ravi de le voir dans les prochaines années », a-t-il conclu.