Manchester City annonce officiellement le départ de Sergio Agüero

Le Manchester City FC a annoncé le départ de l’un de ses joueurs les plus influents de l’histoire, Sergio Agüero. L’attaquant argentin joue pour les Citizens depuis 2011,

Agüero est devenu le meilleur buteur du club en 2017 et a remporté la Premier League quatre fois, la Coupe de la Ligue cinq fois et la FA Cup une fois avec City. Au total, il a marqué 257 buts en 384 apparitions pour eux.

Il a marqué un but mémorable en fin de match dramatique en 2012, en temps additionnel lors de la dernière journée de match, pour assurer le premier titre de Premier League à City. Ce moment est celui que de nombreux commentateurs ont qualifié de victoire au titre de Premier League la plus spectaculaire de tous les temps.

Le contrat d’Agüero prend fin cet été et City s’est engagé à la fois à un grand envoi et à une statue commandée aux côtés de ceux de David Silva et Vincent Kompany déjà en construction au stade Etihad.

Agüero a été lié à un transfert au FC Barcelone, qui cherche toujours à remplacer le défunt Luis Suárez. En fait, Agüero était étroitement lié à un déménagement au Camp Nou avant le transfert de Suárez du Liverpool FC.

Bien que le transfert soit encore une rumeur à ce stade, un transfert gratuit pourrait être une option attrayante pour les géants catalans à court d’argent, qui bénéficieraient également de la familiarité d’Agüero avec la Liga et de l’amitié avec son compatriote Lionel Messi.

En fait, des rumeurs ont dit que l’arrivée d’Agüero au club pourrait faire partie d’une poussée pour convaincre Messi de ne pas partir. L’homme vedette de Barcelone voulait déménager à Manchester l’été dernier et a été associé à un passage au Paris Saint-Germain cette année. Il reste à voir si Agüero ou Messi ou peut-être les deux joueront en Catalogne la saison prochaine.