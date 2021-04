Manchester City – Aperçu du Borussia Dortmund: Haaland, sur la voie de Guardiola

04/06/2021

Le grand mystère de l’Europe s’appelle Erling Haaland. Il est difficile d’expliquer comment un si jeune footballeur peut afficher ces chiffres en Ligue des champions (20 buts en 14 matchs), mais il semble encore plus difficile de prédire ce qui lui arrivera cet été. Bien que pendant Mino Raiola se promène à travers le continent à la recherche du plus offrant, et les clubs font appel à l’ingénierie pour trouver la formule pour couvrir le coût d’un transfert qui devrait être long, il n’y a qu’une certitude: Haaland dirigera le Borussia Dortmund dans le duel crucial de la Ligue des champions contre Manchester City de Guardiola. Avec ce match à venir, qui se soucie de l’été.

«À cet âge, marquer autant de buts n’a pas été vu beaucoup dans l’histoire. Un aveugle pourrait voir que Haaland est un très bon attaquant & rdquor;, Pep a dit dans le précédent. L’attaquant norvégien a été le grand centre médiatique du match précédent. D’abord, parce que la semaine a commencé avec son agent rencontrant le Barça et le Real Madrid, l’étape précédente pour se tenir debout pour écouter les offres de la Premier League. Guardiola, qui des heures auparavant avait communiqué au Kun Aguero La décision de ne pas renouveler son contrat a arrêté Raiola lors d’une conférence de presse: « Il y a une grande possibilité que nous ne signions pas un attaquant. Avec ces prix on ne peut pas se le permettre.

La ville, préférée

Transferts à part, la Ligue des champions offre à Guardiola un autre défi: celui de mettre en cage la voracité de Haaland. Le butin n’est pas petit. En vue, il y a une demi-finale de Ligue des champions, phase que l’entraîneur catalan n’a pas encore atteint à Manchester.

Malgré la pomposité du ‘9’ norvégien, Pep sait qu’il aura de nombreux noms chez son rival à prendre en compte: Reus et Brandt. Hummels et Bellingham. Can et Dahoud. Joueurs vétérans et jeunes talents. Le mélange qui a si bien fonctionné dans la région de la Ruhr ces dernières années, même si cette saison, il leur a été difficile de combiner leurs performances en Ligue des champions avec la régularité en Bundesliga. «Il n’y a pas de joueur à Dortmund sans qualité. Ils dépensent beaucoup d’argent sur de jeunes promesses, et leurs agents, pour avoir ces footballeurs, a réfléchi Pep ce week-end, un autre souvenir peut-être de Raiola.

Dortmund occupe actuellement la cinquième place de la Bundesliga, et leur défaite face à l’Eintracht Francfort le week-end dernier leur laisse sept points de retard sur la zone des champions, avec sept matchs à disputer. Manchester City, en revanche, traverse un moment totalement opposé, ce qui favori dans la cravate. Les célestes comptent les semaines qu’il leur reste pour reconquérir le Premier ministre, consolidé dans la direction avec 14 points de marge par rapport au second. Mais The Champions est son compte en attente.

Jadon Sancho, une basse exceptionnelle

«Nous allons essayer d’inculquer des concepts spécifiques, et à partir de là, nous irons gagner le match. Pas pour marquer autant de buts, ni pour spéculer. On va gagner « , a insisté Santpedor dans le précédent, ajoutant: » Le simple fait de vouloir la Ligue des champions ne nous fera pas gagner des matchs, on le sait « . En sa faveur, il n’a pas de victimes remarquables. City pourra compter sur toute son équipe à sa disposition. Fernandinho et Cancelo ce sont les seuls joueurs qui, en cas de voir jaune, manqueraient le retour à Dortmund.

La liste des victimes germaniques, en revanche, est plus longue. Sancho, Schmelzer, Witsel, Zagadou et Moukouko ils ne seront pas dans l’Etihad. Dans la liste des avertissements pour les Allemands, un seul nom, même si ce n’est pas peu: Erling Haaland. Une grande nuit approche au stade Etihad.