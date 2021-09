Manchester City atteint les 50 victoires en Ligue des champions

in

17/09/2021 à 09h00 CEST

Manchester City de Pep Guardiola a battu Leipzig (6-3) en ouverture de l’édition 2021/22 de la Ligue des champions et totalise 50 victoires en 91 matchs: c’est la deuxième équipe la plus rapide à atteindre ce chiffre après le Real Madrid (88). Le dauphin est parti du bon pied et fait partie des grands prétendants au titre aux côtés du PSG et de Chelsea..

Les Britanniques, qui ils ont laissé échapper le premier titre de la saison lorsqu’ils sont tombés face à Leicester dans le Community Shield, ils ont marqué trois points très importants après le nul du PSG dans le fief brugeois, ce qui les laisse en tête des solitaires. Aké, Mahrez, Grealish, Cancelo, Gabriel Jesús et Mukiele (pp.) ont été les auteurs des six buts de Manchester City.

L’équipe bleu ciel C’est aussi la quatrième équipe qui a remporté le plus de fois la Ligue des champions sans avoir remporté le titre.. Seul Arsenal (83), PSG (66) et Olympique Lyon (58) sont les trois autres clubs qui complètent la liste. Apparaissant également parmi les principaux Valence (48), Atlético de Madrid (48), Olympiacos (40), Benfica (37), Rome (36) et Bayer Leverkusen (36).

Retour à la grande finale, le but

City fait partie des grands favoris pour le titre cette saison 2021/22. En tant qu’actuel champion du Premier et vice-champion d’Europe, les pronostics les placent sur le podium aux côtés du PSG, qui s’est fortement renforcé sur ce marché estival, et de Chelsea, qui a battu la saison dernière l’équipe de Pep Guardiola en finale et remporté son deuxième titre.

Les citoyens Ils ont été renforcés avec Jack Grealish, l’un des principaux générateurs de jeu de la Premier League, et ils sont l’une des équipes avec le plus de ressources pour se battre pour le trophée à la fin de la saison.à. Être en finale et remporter la première Ligue des champions de l’histoire du club sont les principaux objectifs de la saison.