Manchester City augmente son offre pour Jack Grealish

30/07/2021 à 16h54 CEST

Paula B. Navarro

Il semble que le Manchester City insiste beaucoup pour arriver à Jack Grealish, que s’il réussit, il pourrait devenir la signature de l’été. Selon plusieurs médias anglais, la signature de Grealish semble être toujours plus près de la fermeture grâce à l’augmentation de l’offre.

Ce mercredi, on savait que l’équipe qui est formé Pep Guardiola j’étais prêt à payer 90 millions d’euros par Grealish, mais les chiffres semblaient insuffisant pour Aston Villa et la Ville a accepté d’augmenter l’offre. Selon ‘Telegraph’ et ‘Daily Mail’, la Ville aurait proposé une offre de 117 millions d’euros, devenant ainsi l’approvisionnement de plusieurs millions de dollars du marché d’été. Mais pas seulement, si cette signature devient possible Grealish deviendrait le joueur anglais le plus cher de l’histoire.

Avec cette augmentation des chiffres, il semble qu’Ashton Villa soit de plus en plus convaincu de laisser sortir le joueur, on parle de la semaine prochaine, l’affaire pourrait être conclue. Bien qu’il soit vrai qu’au début, il semblait que Pep ne signerait pas Grealish, car Ashton Villa n’était pas disposée à perdre leur grande star.

Si cette signature est finalement clôturée, Manchester City devra bien équilibrer les comptes après avoir effectué cette opération et pour y parvenir, ils devront vendre plusieurs joueurs. En eux serait Bernardo Silva, qui a déjà fait part au club de son envie de le quitter.