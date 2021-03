Manchester City – Borussia Mönchengladbach de la Ligue des champions: programme et où regarder à la télévision

15/03/2021 à 21:01 CET

Ronald Goncalves

est mardi, afin de s’acquitter de leurs responsabilités pour la deuxième étape des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Manchester City et le Borussia Mönchengladbach ils affronteront dans le Stade Etihad.

En ce sens, le groupe dirigé par Pep Guardiola il a gagné en tant que visiteur à Borussia-Park, gagnant par un score de 2-0. Auparavant, l’équipe avait terminé la phase de groupes comme la première de sa division, enregistrant un total de cinq victoires et un nul. Au lieu de cela, ceux commandés par Marco Rose a terminé l’instance précédente à la deuxième place du groupe B, bien que réalisant deux victoires, deux nuls et deux défaites.

HORAIRE ET O VOIR LA MANCHESTER CITY – BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Le match entre Manchester City et le Borussia Mönchengladbach du tour des 16 derniers de la Ligue des champions sera effectuée le Mardi 16 mars à 21 h 00, et la confrontation peut être vue en Espagne à travers Mitele Plus, Movistar Ligue des champions 1 Oui Movistar +.