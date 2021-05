Manchester City, champion de Premier League 2021

11/05/2021

Nouvelle victoire pour la cité imparable de Pep Guardiola. La défaite de Manchester United contre Leicester permet aux «Sky Blues» de confirmer le championnat. A trois jours de la fin du championnat anglais, Manchesr United, deuxième du classement, perd la possibilité d’atteindre 80 points du leader du Premier, Manchester City et donc, l’équipe de Guardiola devient automatiquement championne. Les célestes sont mathématiquement champions de la ligue anglaise et en plus, ils se sont également qualifiés pour la finale de la Ligue des champions, où l’équipe de Guardiola lui faire face Chelsea de Thomas Tuchel.

UNE Chelsea que précisément ce samedi fait face au Leicester, en finale de la FA Cup.

Après une saison où Manchester City a maintenu un leadership absolument indiscutable, l’équipe de Dynamisme Il a su terminer le travail et marquer le troisième Premier ministre avec l’entraîneur catalan à la tête de l’équipe. Un titre très important pour Guardiola Comme il l’a dit lors du match précédent: «Je l’ai dit à plusieurs reprises, le premier ministre est le trophée le plus important de l’année. Je dirais quand même que, économiquement, pour le club, la qualification pour la Ligue des champions est le trophée le plus important. Blagues loin, nous voulons être à nouveau champions & rdquor ;.

FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

La finale de la Ligue des champions sera l’aboutissement de cette belle saison pour les «citoyens». City et Chelsea ont brillé en Europe et à Istanbul, ils devront montrer leur plein potentiel. Le faux système des neuf a donné un excellent résultat à Guardiola cette saison avec Riyad Mahrez, Phil Foden, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne et même Ilkay Gündo & gbreve; an comme la pointe de l’attaque. “Nous avons l’habitude de jouer d’une certaine manière. Nous ne pouvons pas le faire d’une autre manière”, a déclaré l’entraîneur de la City lors d’une conférence de presse. Nous soupçonnons que Guardiola tiendra parole et répétera sa stratégie pour le tour final.